替代项 - Leadspicker
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Levitate
levitate.ai
我们的幸福平台结合了真实的沟通工具、专门的成功专家和人工智能，帮助您建立持久的关系。
mails.ai
mails.ai
通过无限的电子邮件帐户扩大外展范围。 Mails.ai 可帮助您开展智能、自动化、人工智能驱动的电子邮件活动，以发展您的业务。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾邮件发送冷邮件。 Warmup Inbox 是一项电子邮件预热服务，可通过我们相互通信的收件箱网络自动提高您的电子邮件发送声誉。
MailReach
mailreach.co
排名第一的电子邮件预热服务，可防止陷入垃圾邮件。 MailReach 是一种电子邮件预热服务，可通过自动引导您的电子邮件产生积极而现实的参与度，从而提高您的电子邮件声誉。
Bouncer
usebouncer.com
电子邮件验证和验证服务，采用酷炫的技术和真正有爱心的人员。最容易使用，但也是最强大的。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Interseller
interseller.io
Interseller 通过查找候选人的电子邮件并发送电子邮件序列，帮助招聘人员找到候选人并与其建立联系。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Maildroppa
maildroppa.com
适合忙碌的创始人的简单电子邮件营销。 Maildroppa 是一款易于学习的工具，适合正在构建新产品的初创公司。这是与受众建立联系并共同成长的最简单方式。
Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
Emercury
emercury.net
将更多电子邮件潜在客户转化为客户 了解营销人员用来接触、转化和留住客户的电子邮件营销平台。
Warmbase
warmbase.io
Warmbase 是一个电子邮件预热工具。它可以帮助您在联系潜在客户收件箱之前预热您的电子邮件。一旦您的电子邮件预热，您就可以将其发送到潜在客户的收件箱而不是垃圾邮件文件夹。 Warmbase 可以节省您的时间、精力和精力，提高您的电子邮件送达率和声誉，从而获得更多销量。此外，它还会自动将您的电子邮件从收件人的垃圾邮件文件夹移动到收件箱并保存您的电子邮件声誉。
GoCustomer
gocustomer.ai
通过超个性化电子邮件重新定义客户互动。利用我们独特的人工智能组合来推动您的营销，以实现客户获取、保留等目标。
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com 是一款革命性的电子邮件预热工具。您只需连接您想要开展外展活动的邮箱，该工具就会自行处理一切。 Inboxigniter 是一款人工智能驱动的电子邮件预热工具，它通过考虑行业、业务领域、语言和位置来提供最佳结果。
SendPost
sendpost.io
电子邮件 API + SMTP 中继 我们为开发人员、企业和 ESP 提供可靠地交付、衡量和优化电子邮件所需的工具、专业知识和支持，以便它们每次都能按时到达客户的收件箱。
Inboxroad
inboxroad.com
连接到 Inboxroad SMTP 服务器，并在专门专家的帮助下获得最佳交付效果。 Inboxroad 提供监控和个人送达率建议，帮助您充分利用电子邮件营销和交易电子邮件活动。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是为那些拥有生成电子邮件系统的人创建的。无论您拥有商店、计费、会计、CRM、ERP、CMS 还是专用的营销自动化系统 - EmailLabs 都将提高您电子邮件的送达率。 ✅ 由于简单的 SMTP 集成，该服务很快就可以使用。 RESTful API 将允许您与您的 IT 系统完全集成。您还可以使用现成的库和代码示例。 🌐我们在电子邮件送达领域拥有多年的经验。我们每年发送超过 60 亿条消息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
Unspam
unspam.email
Unspam.email 是一个在线电子邮件垃圾邮件测试工具。使用免费电子邮件测试器提高您的送达率。该服务分析电子邮件的主要方面，返回垃圾邮件分数，并使用电子邮件通讯的人工智能热图预测结果。
SendClean
sendclean.com
SendClean 是一个智能电子邮件传送平台，包含所有工具和功能，可帮助企业以最简单的方式实现其营销和销售目标。
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts 是竞争对手的电子邮件监控工具，用于了解他们打折的频率、发送电子邮件的时间以及如何细分电子邮件。
MailChannels
mailchannels.com
确保客户的电子邮件始终送达。 我们的电子邮件传送平台可防止服务器列入黑名单并主动检测电子邮件安全问题。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一种电子邮件发送基础设施，可通过 SMTP 或 HTTP API 立即发送大量电子邮件。帮助提供卓越的客户体验，及时交付电子邮件，通过最大限度地提高送达率来增加收入。支持所有格式的交易或促销电子邮件。强大且易于扩展的基础设施 在几分钟内处理数百万封电子邮件，并在 2 秒内送达，送达率为 99.4%。准备好支持任何数量的电子邮件。专为产品团队和开发人员打造简单灵活的集成，支持所有流行的编程语言，中值响应时间<100毫秒，正常运行时间SLA为99.99%。经验丰富的工程师提供 24/7 的技术支持。全球数据中心本地部署和存储可确保更低的延迟和更高的安全性。完全...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一个事务性电子邮件平台，可满足重置密码电子邮件、OTP 电子邮件、欢迎电子邮件等用例的要求。 Mailazy 平台可帮助您无缝发送交易电子邮件并跟踪电子邮件的送达率。 Mailazy 使您的应用程序能够通过简单的 HTTP REST API 或简单的 SMTP 集成发送消息，并消除发送事务电子邮件的复杂性。无需担心您的交易电子邮件是否已到达客户的收件箱，而是专注于诸如构建出色的产品和发展业务之类的重要事情。让 Mailazy 有效地将电子邮件发送到客户的收件箱。立即获取访问权限！
Nicesender
nicesender.com
电子邮件营销平台。通过 API 实现自动化和集成。使用准备好的模板和强大的构造函数来实现简单的电子邮件模板布局。
MailMonitor
mailmonitor.com
从收件箱放置和阻止列表监控到电子邮件营销活动绩效分析，MailMonitor 拥有您优化电子邮件营销活动所需的所有基本工具，并确保您始终遵循电子邮件营销最佳实践。 MailMonitor 是您始终需要的技术合作伙伴，可以充分利用您的电子邮件营销活动并提高其送达率。在您花一分钱之前，我们会确定您的营销活动是否会进入客户的收件箱。我们帮助您解决问题并成为营销英雄。
mailivery
mailivery.io
Mailivery 可确保您的销售电子邮件更频繁地进入潜在客户的收件箱。我们将人工智能生成的电子邮件发送到我们的收件箱，然后将其从垃圾邮件中删除，将其标记为可信，然后回复您。您的声誉会提高，销售额也会增加。
Inboxy
inboxy.io
轻松地将电子邮件放入收件箱，以便您可以达成更多交易。唯一利用无头浏览器和人工智能专用网络来保证更好的送达率的收件箱预热解决方案。我们的 IP 预热服务具有多项独特优势，使我们有别于其他市场解决方案。无头管理 我们跟踪您域名的声誉指标并与我们的域名数据库进行比较，以确保您始终实现更好的电子邮件送达率。域名得分 IQ 我们跟踪您域名的声誉指标，并与我们的域名数据库进行比较，以确保您始终获得更好的电子邮件送达率。提高电子邮件的送达率我们的专有技术可确保您的电子邮件得到优化，以实现最大的送达率。通过分析和定制您的电子邮件参数，我们保证您的邮件到达预期收件人，而不会被标记为垃圾邮件。提高电子邮件打开率我...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster 的电子邮件送达率和威胁监控平台可让您看到超越表面的指标。积极主动的专业服务团队为行动就绪的可视化和洞察提供了令人难以置信的深度。下一代数据驱动型电子邮件营销人员的必备要素包括： + 收件箱放置 + 全面威胁监控 + 渲染和测试 + DMARC 管理 + 互动智能 + 发送前和发送后分析 我们如何帮助您在电子邮件中取胜：自动化情报：定制在几分钟内监控警报，然后让您获得有关大量变量的重要见解。所以你不能在 99.5% 的时间里考虑可交付性。聚合视觉效果：获得易于理解的可视化效果，并且能够双击所需的粒度，以便您可以实时做出反应并成为电子邮件英雄。由专家分析：由专家提供量身...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense 是一款销售和营销软件，允许销售和营销专业人员每天生成有关其潜在客户和现有客户的数据，并分析这些数据，以增加销售额、提高营销参与度和品牌知名度，最大限度地减少销售人员造成的不良客户体验和收入损失减员，提高效率和整体士气。
Folderly
folderly.com
Foldly 是一种电子邮件送达解决方案，提供了一种全面的方法来确保完美的电子邮件送达。查找、解决和防止电子邮件送达陷阱，并确保您的电子邮件到达收件箱文件夹。永远不要再让您的电子邮件成为 51% 从未到达收件箱的商业电子邮件的一部分。让每封电子邮件发挥作用，带来收入和商机。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox 是一款电子邮件预热工具，可帮助企业提高发件人的声誉并增加电子邮件进入收件箱的机会。它的工作原理是以人性化的方式与您的收件箱进行交互，例如以不同的时间间隔发送和接收电子邮件、打开和回复电子邮件以及将电子邮件标记为重要和加星标。这有助于与电子邮件服务提供商 (ESP) 建立信任，并向他们表明您的帐户是活跃且活跃的。因此，ESP 更有可能将您的电子邮件发送到收件箱，从而提高电子邮件的送达率、提高参与度并减少垃圾邮件投诉。
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 电子邮件营销软件专为实现最佳性能和可扩展性而构建。体验强大的客户保留、生命周期和转化。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
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告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
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reoon.com
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InboxAlly
inboxally.com
进入收件箱并远离垃圾邮件文件夹。电子邮件送达软件可帮助客户提高打开率和投资回报率。
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com 是一种优质的电子邮件传送和电子邮件中继解决方案，使您能够轻松发送和跟踪大量电子邮件。
Warmy
warmy.io
用于电子邮件交付的自动一体化工具，使您的电子邮件渠道可靠。 使用最先进的人工智能自动流程，邮箱已准备好进行电子邮件营销活动，具有最高的电子邮件送达率。
Nureply
nureply.com
使用高级 AI 的冷电子邮件软件可在几秒钟内生成个性化电子邮件、重写内容并发送电子邮件。通过 Nureply 创造更多销售额和更多收入。