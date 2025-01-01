替代项 - KodeKloud

Physics Wallah
pw.live
物理瓦拉是一个教育平台，提供多种考试的学习资源，包括在线讲座、互动课程和模拟测试，帮助学生备考和职业发展。
Coursera
coursera.org
Coursera是一个在线学习平台，提供多种课程和学位，让用户随时随地学习，包括计算机科学、商业和人文科学等领域。
Testbook
testbook.com
Testbook是一款考试准备应用，提供模拟测试、在线辅导和学习工具，帮助学生有效备战各类竞争性考试。
edX
edx.org
EDX是一款在线学习应用，提供来自140个知名机构的2000门免费课程，帮助用户获取新技能并获得完成证书。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗学院应用提供各种免费在线课程，帮助用户按自定进度学习数学、科学等主题，包括视频教程和互动练习。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。
Codecademy
codecademy.com
Codecademy是一个在线学习平台，教授编码和计算机科学技能，提供多种编程语言的互动课程，适合各级学习者。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一个在线学习平台，提供数据科学和人工智能课程，通过互动练习帮助学习者增强实践技能。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一款编程学习平台，提供互动教程和项目练习，帮助用户掌握多种编程语言与技能，适合初学者和有经验的开发者。
Brilliant
brilliant.org
Brilliant是一款教育应用，提供互动课程，帮助用户通过游戏和挑战提升在STEM领域的批判性思维和解决问题能力。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一款在线学习应用，提供创造性课程，用户可通过付费订阅学习不同领域的项目导向课程，包括设计、摄影等。
Preply
preply.com
Preply是一款在线语言学习应用，提供与认证导师进行一对一的个性化课程，支持多种语言，可灵活安排学习时间。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一个数字学习平台，提供书籍、视频和工具，支持技术与业务方面的学习和专业发展。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。
Hack The Box
hackthebox.com
黑客盒子是一个在线平台，供网络安全爱好者通过虚拟机和挑战提高渗透测试和道德黑客技能，促进社区合作。
Udacity
udacity.com
Udacity是一个在线学习平台，提供数据科学、AI和编程等多领域的课程，旨在培养实用技术以满足市场需求。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba是一个互动学习平台，提供编码课程，用户可以实时编辑代码，适合各种水平的开发人员。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy 是一个数字技术教育平台，提供在线和非在线资源，支持教师和学生的学习与互动。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Chegg
chegg.com
Chegg是一款教育应用程序，提供教科书租赁、在线辅导、学习资料和个性化学习工具，帮助学生满足学术需求。
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat 是一个在线培训平台，提供大数据、数据科学、人工智能等技术的课程和资源，帮助用户提升技能和知识。
Educative
educative.io
教育是一个互动学习平台，帮助用户通过实时编码环境提高编程和技术技能，支持各个水平的学习者。
Platzi
platzi.com
Platzi是一个在线教育平台，提供编程、设计、营销等专业课程，旨在帮助用户获得实用技能，适应职场需求。