替代项 - Kluster
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Kizen
kizen.com
Kizen 通过智能自动化和强大的人工智能连接所有数据，为任何规模的销售、营销和服务团队提供优势。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Syncari
syncari.com
Syncari 是世界上第一个无代码的完整数据自动化平台，可让您的团队完全控制所有数据。集成和管理整个技术堆栈中的数据从未如此简单。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方...
Klearly
klearly.com
Klearly 是一款让销售、营销和客户成功团队能够使用第一方数据更可预测地产生收入并推动增长的软件。
Inselligence
inselligence.com
Inselligence 收入智能平台只需连接您的 CRM 即可提供销售绩效优化、渠道管理和准确的收入预测。可与 HubSpot、Salesforce、PipeDrive 等配合使用。 Inselligence 与各种规模的团队合作。
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni 是一个由可解释人工智能驱动的收入增长洞察平台，可提供主动、可操作的洞察，帮助 B2B 收入领导者推动高效且可预测的收入增长，并转变销售代表的生产力。 SkyGeni 的预构建仪表板、ML 模型和算法将来自 CRM、对话智能和 LMS 的数据与深层上下文相结合，提供非常复杂的见解，速度提高 10 倍（不到 4 周），且成本不到构建自定义报告解决方案的 10% 。
Sightfull
sightfull.com
Sightfull 是第一个面向 SaaS 公司的全自动收入分析和优化解决方案。该平台受到一些发展最快的 SaaS 公司的信赖，包括 Wiz、OPSWAT、Vast Data 和 Armis。它专为企业用户而全新构建，为收入领导者和 RevOps 团队提供创建最佳 GTM 计划（从潜在客户到续订）所需的一切。该分析模块最大限度地减少了手动计算指标、处理电子表格、清理数据和调整来源的需要，从而为 RevOps 团队节省了大量时间和成本。优化模块通过准确识别 GTM 动议中有效（无效）的内容，帮助收入领导者轻松发现增长机会和收入瓶颈。在短短几天内，该平台就会对您的所有收入数据进行建模和调整，创建可...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可帮助销售团队深入了解客户对话，以加速交易流程并实现辅导自动化。寻找加速交易流程的模式——评估单个销售电话或分析团队之间的对话，以发现更快完成交易的模式、销售代表的表现，并获得有关可以改进的方面的建议。个性化人工智能辅导——人工智能生成的个性化辅导计划，模仿表现最好的销售人员。使用通话记录和人工智能跟踪进度并评估对计划的遵守情况。 CRM 自动化——生成自动通话和交易摘要、捕获客户需求和后续电子邮件，并使用 AI 记录客户反馈。将这些内容发送到您的 CRM 或直接从 MeetRecord 仪表板与合适的团队共享。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一个不可知的收入数据平台，通过捕获并向整个收入堆栈提供智能销售数据和分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。 SalesDirector.ai 通过向 CRM 和 BI 工具提供智能销售分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。我们捕获销售代表的电子邮件和日历数据，并交叉引用他们的 CRM 数据，以提供有关他们的渠道、行为和客户互动的预测性见解。这些见解会直接传递到他们的 CRM，或者可以在他们最喜欢的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中进行可视化。借助...
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一个销售业绩和预测平台。销售团队使用 Weflow 来提高销售业绩、流程遵守率和预测准确性。 - 通过加快 Salesforce 更新速度，每周为代表节省 4 小时 - 及早发现风险，赢得 12% 以上的交易 - 通过有效的流程和可靠的数据，获得 >92% 的预测准确率
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 营销与渠道和收入相关 Dreamdata 自动提取、清理和简化您的 B2B 上市数据，以提供有关收入驱动因素的完全透明度。
Staircase AI
staircase.ai
将每个团队成员变成收入领导者。 利用人工智能收入智能来预测客户流失，大规模识别隐藏的增长机会，并消除任何人工反馈的需要。