Kiri.Art
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KIRI.ART（“SD-MUI”）是 Stability.AI 稳定扩散的 WEB UI 前端。它的重点是简单、零设置、移动优先的界面，易于与朋友分享。它是由社区开发的免费开源软件（“FOSS”）。 它可以在此处立即使用免费和付费积分，在您自己的计算机上免费运行（如果您有合适的 GPU），或者通过banana.dev 的无服务器 GPU 云以非常便宜的价格运行。参与我们的 GitHub 项目页面，让我们一起构建一些很棒的东西。
网站： kiri.art
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