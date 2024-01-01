替代项 - Kili Technology
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Appen
appen.com
通过澳鹏解锁生成式人工智能。 凭借我们行业领先的产品、深厚的专业知识和无与伦比的全球人工智能培训专家团队，打造卓越的客户体验。我们是您值得信赖的数据合作伙伴，帮助最具创新力的公司执行世界一流的人工智能计划。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出可用的、最先进的计算机视觉模型
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信赖，为自动驾驶汽车、地图、AR/VR、机器人等人工智能应用提供高质量的训练数据。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Surge AI
surgehq.ai
利用人类语言的丰富性来训练人工智能。使用 Surge AI 的全球数据标记人员和平台构建强大的 NLP 数据集。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，以推动他们的项目向前发展。
Labelbox
labelbox.com
人工智能的数据引擎。 数据管理、人工智能辅助标签、模型训练和诊断以及标签服务全部集中在一个平台上，以非常快的速度构建更好的人工智能产品。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Muse.ai
muse.ai
视频的力量，让您、团队、创作者、会议、营销课程变得简单。 面向网络未来的一体化视频平台。
Supervisely
supervisely.com
对图像、视频、LiDAR 和 DICOM 数据集进行注释，与世界一流的 AI 生态系统协作和训练神经网络
Humanloop
humanloop.com
在一个统一平台上进行 NLP 注释、培训和监控的一体化平台，由主动学习提供支持。非常简单，速度提高 10 倍。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。
Sama AI
sama.com
通过行业领先的数据质量释放模型的潜力。 Sama 的集成 ML 支持的数据注释平台具有人机交互验证，可简化 AI 开发，从而更快地实现准确性和上市时间。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
Qlik
qlik.com
Qlik® 帮助您使用数据解决问题、实现新目标并满足关键业务需求。一切都从这里开始。与支持您的人工智能战略的数据集成和分析解决方案行业领导者合作。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家图像搜索和识别公司。我们是计算机视觉、模式识别、神经网络和机器学习方面的专家。我们的使命是让您的图像可搜索。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一个提供计算机视觉技术的平台，使您的应用程序能够更好地阅读和理解世界。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智能构建应用程序。 使用可在任何地方运行的生产就绪 API 体验、原型化和部署 AI。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用数据工具是一个 Web/桌面应用程序，用于编辑和注释图像、文本、音频、文档，以及查看和编辑可扩展 .udt.json 和 .udt.csv 标准中定义的任何数据。与其他人实时协作，轻松培训贴标机，集成到您的应用程序中。执行图像分割、图像分类、音频转录、命名实体识别 (NER) 和命名实体链接 (NEL)。使用 docker 运行，与 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
CVAT.ai
cvat.ai
计算机视觉标注工具（CVAT），旨在供专业数据标注团队使用，为计算机视觉算法标注数据
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确...
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。