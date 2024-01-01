替代项 - Keyword.com
Google My Business
business.google.com
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Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社区的支持下，Moz 构建了使 SEO、入站营销、链接构建和内容营销变得简单的工具。立即开始 30 天免费试用！
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是一个一体化 SEO 平台，拥有一套 22 个有效的在线 SEO 工具，用于数字营销。受到 1400000+ 用户的信赖。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla 是世界排名第一的业务线索查找和客户关闭基于云的软件，可帮助代理企业查找、分析和关闭更多数字营销服务业务线索。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一个完整的 Serp 监控工具，可让您跟踪无限的竞争对手，不问任何问题。哎呀，我们会让您跟踪尽可能多的内容。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜索成功的一体化平台 · 借助 BrightLocal 提升排名、提高声誉并在本地搜索中脱颖而出。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
VisualPing.io
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 Visualping 是一个简单的解决方案，专注于自动执行检查网站（任何网站）是否有更改的繁琐任务。我们对我们的技术进行了微调，以服务于数十个用例，包括竞争对手监控、视觉回归和污损监控、合规性监控、监管情报、价格和缺货监控以及 SEO 监控。来自 165 个国家/地区的超过 200 万用户和 85% 的财富 500 强公司使用 Visualping。 Visualping 通过多用户管理、高级报告、API 访问和专门支持为大大小小的公司提供支持。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Sensor Tower
sensortower.com
推动应用程序增长的数据 Sensor Tower 为您提供数据和见解 需要掌握移动应用程序生态系统。
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler 是一种基于网络的 SEO 软件解决方案，可跟踪排名、执行网站审核、监控竞争对手反向链接、生成品牌报告以及与搜索引擎优化相关的许多其他内容。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在量身定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一种本地排名跟踪工具，具有本地搜索引擎结果的独特可视化视图。在网格视图中将您的排名位置与本地竞争对手进行比较。监控您在 Google 3-pack 上的表现并进行调整以提高您的搜索可见度。
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 确保您最近的营业地点可见，从而推动从发现到购买等过程中的参与度。
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我们通过数字技术帮助企业发展。通过免费的数字审核立即获得个性化建议。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。