替代项 - Kenect
HighLevel
gohighlevel.com
增长最快的数字营销机构白标平台。 CRM、电子邮件、2 向短信、漏斗生成器等等！
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家在线声誉管理和隐私公司，提供软件和服务，包括：负面 Google 结果、个人品牌、私人信息保护、暗网扫描等。
Debutify
debutify.com
用更少的时间、更少的精力获得更多的评论。 Debutify Reviews 简化了客户评论的请求、收集和管理，因此您可以更快地获得更多评论。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Text Request
textrequest.com
激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜索成功的一体化平台 · 借助 BrightLocal 提升排名、提高声誉并在本地搜索中脱颖而出。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 通过在简单的界面中提供可操作的见解，促进了世界上最受欢迎的应用程序和游戏的增长。 → 免费试用我们！
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Broadly
broadly.com
在线声誉和客户体验软件可帮助您制定在线营销策略，从而推动客户推荐、潜在客户、评论和收入。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 应用程序审核管理和 ASO 工具。分析反馈、管理评级和回复评论，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下载量。
NiceJob
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获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集评论、故事、社交媒体提要、照片并将其嵌入任何网站的最佳 UGC 平台。自动地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个现代化的、DMS 集成的自动化通信平台，可以轻松地与客户建立联系并转化为客户。推动经销商的服务绩效进入快车道。
SpotOn
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SpotOn 的销售点系统和支付处理软件专为您的工作方式而设计。您会得到真正关心您的人的 24/7/365 的支持。
Rannko
rannko.com
Rannko 是一个 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 用户友好的声誉管理平台，使营销人员和企业主能够通过自动化节省时间。产品包括 ✅ 评论管理、 ✅ 社交媒体、 ✅ PowerListings 等等。立即订阅 Rannko！ 🤩😎🤩😎
Appbot
appbot.co
应用程序审核和评级工具可提升您的整体客户体验。 该平台适合认真对待评论和评级的公司。 Appbot 提供世界一流的评论和评级监控、回复和分析。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屡获殊荣的客户评论软件公司。获得更多评论。回应客户。查找有关客户体验的见解。
Fera
fera.ai
Fera 是一款适用于 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他电子商务企业的客户评论应用程序。它可以让您轻松请求和显示来自各种渠道（包括您自己的渠道）的客户评论、照片和视频。
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 为多地点企业和机构创造价值，提供一套工具来改进本地搜索和地图发现，通过直接客户参与（评论、推荐、问答和帖子）建立关系，并发现跨地点的见解以建立竞争优势。声誉很重要。控制住。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Cloodot
cloodot.com
Cloodot 是一款一体化全渠道客户体验管理套件。 Cloodot 促进高效、一致的工作流程，通过多个数字平台建立声誉、参与并培养与客户的长期关系 管理来自多个 Google 我的企业列表、Facebook 页面、WhatsApp 号码、Google 企业消息列表、网站、短信/的聊天和评论通过一个易于使用的仪表板发送文本数字等。 1. 更好的在线声誉轻松收集、展示和回复更多评论。 2. 轻松的全状态呈现将所有聊天带到易于使用的多座席收件箱。 Google 搜索中的直接聊天选项可轻松获得更多查询。将频道分配和分配给一个或多个用户，在一秒钟内在用户和部门之间切换聊天和评论。多个代理可以协作和管理...
Mobal
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从一个地方轻松管理您的所有商户列表。我们让您的企业列表管理变得有趣、快速、愉快。
CallSource
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CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 为多地点品牌提供大规模监控、分析和改善客户体验所需的本地见解和工具。
Wooflo Pro
wooflo.pro
了解 Wooflo Pro，这是一款一体化商业声誉管理工具，可帮助本地企业收集正面评论，同时将负面评论保密。通过电子邮件、短信和 WhatsApp 发送无限制的审核请求。
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics 将帮助您收集有关自动驾驶仪的评论并将其显示在您的网站上，以便您建立社交证明
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain 是专为中小型企业打造的在线声誉管理 SaaS 平台。我们的智能评论管理可帮助企业在其领域获得最高评级，并将其网站转变为潜在客户生成机器。
Podstatus
podstatus.com
Podstatus 是一项监控播客的服务。监控所有播客的评论。每小时跟踪您在 175 个国家/地区的排名。每天在您的收件箱中。
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint 通过提供管理客户评论的自动化解决方案，帮助多地点企业和特许经营商提升本地 SEO，吸引更多自然流量。在它的帮助下，企业可以通过电子邮件、短信、WhatsApp 和二维码等多种渠道收集客户反馈，通过实时警报拦截负面评论，并在 Google、Facebook、TripAdvisor 等主要平台上获得更多正面评论。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款创新且经济实惠的在线评论管理软件，您可以通过我们易于使用的仪表板请求、回复、显示和分享评论。您还可以创建自动包含在线评论的自定义数字标牌，以及为您的网站动态生成内容的奖励调查。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一个由 AI/ML 驱动的云平台，供企业和品牌监控和管理所有在线（搜索、列表、社交、评论网站和在线调查）和线下（本地调查、信息亭、平板电脑上）的客户反馈和纸质表格）渠道。任何规模的企业（从 1 个地点到 10,000 多个地点）都可以利用该平台来提升其客户体验、参与度和声誉。我们收集实时评级和评论，并使用基于人工智能的推荐引擎将其转化为企业可操作的见解。我们相信倾听客户的声音是任何企业取得成功的最基本的活动。 Famepilot 通过在交易后询问客户反馈并帮助企业及时响应来关闭销售周期。 Famepilot 将评论转化为收入。 Famepilot 是在线声誉领域一家战略性...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful 是一个针对本地企业的在线声誉管理平台。我们帮助企业收集在线客户评论并被更多潜在客户选择。它是产生销售、增加信任并从竞争对手中脱颖而出的有效工具。该平台的深入报告和分析提供了宝贵的数据，可帮助企业提高在线评级、增加流量并优化客户体验。它是如何工作的？ Amazeful 会向您的客户发送自动消息/电子邮件，邀请他们留下评论。客户在 Google、Facebook 或其他类似网站上留下评论。您将获得一个简单易用的仪表板，其中包含所有评论，可帮助您监控您的在线声誉。评论不仅能够影响消费者的决策，还能增强公司的信誉。将您满意的客户变成 5 星级评论，成为竞争对手的首选！
2 Step Reviews
2stepreviews.com
什么是两步审核？ 2 Step Reviews 是一家评论采集公司，帮助本地企业成为客户在 Google 上搜索其产品或服务的不二之选。它是如何工作的？
SureCritic
surecritic.com
SureCritic 帮助客户讲述他们经历的真实故事，同时使整个过程对每个人都更加透明。
Riivu
riivu.io
Riivu 是一款评论管理工具，旨在帮助企业获得有价值的反馈、生成在线评论并通过一系列多功能功能提高其声誉。 Riivu 帮助简化您的客户反馈流程，确保您的品牌在网上大放异彩。
Review Tool
reviewtool.com
使用评论工具的评论生成和管理平台为您的企业获取更多评论、跟踪您的在线评论并将其显示在您的网站上。我们是排名第一的评论管理软件，是 Podium 和 Birdeye 的最佳替代品。
ReviewRev
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为您的客户提供他们所需的声誉管理工具。详细了解 ReviewRev 用于评论管理、社交媒体自动化等的白标解决方案。今天就成为经销商。
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby 帮助基于服务的企业获取、管理和发布客户的在线评论。
Avarup
avarup.com
Avarup 是一个尖端的在线评论管理平台，使企业能够控制自己的在线声誉。借助 Avarup，公司可以通过一个直观的仪表板轻松收集、管理和响应跨不同平台的客户评论。该平台提供通过电子邮件、短信、WhatsApp 和二维码提出审核请求的工具，使企业能够主动收集反馈并提高在线评级。 Avarup 的独特功能包括视频推荐工具、多平台评论集成器、消息营销人员、评论仪表板和响应管理器以及评论显示小部件。此外，Avarup 还提供独特的评论数据分析工具，为企业提供宝贵的见解，以改善其客户服务和业务运营。 Avarup 的使命是让在线声誉管理成为企业轻松成功的旅程。
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot 的实时评论跟踪可帮助您随时了解客户的评论，这样您就不会错过任何一个节拍。在 Slack、Zendesk、电子邮件或您团队工作的任何地方轻松获取评论。
Ratesight
ratesight.com
Ratesight 是一个在线评论管理平台，公司可以用它来收集和跟踪评论。为什么在线评论和声誉管理很重要？看看这些统计数据：消费者愿意在获得好评的企业上多花 31% 的钱。 84% 的消费者表示，他们信任在线评论和个人推荐一样。此外，22% 的顾客表示他们因负面评论而失去兴趣。那么，Ratesight 能为您的企业提供什么？首先，您可以通过在线评论来提高公司的声誉。通过为您的员工提供可行的工具来发展您的业务。快速回复非赞美性的评论。提升公司的品牌形象。利用该应用程序的 SEO 工具在流行的搜索引擎上排名更高。利用您满意的客户并获得他们的积极评价。使用该软件获得超越行业竞争对手的优势。
Rallio
rallio.com
凭借内置的社交媒体联合和调度功能、广告推送、分析、声誉管理等，Rallio 是品牌最大化社交营销工作的更智能、更简单的方式。 Rallio 技术提供了一个完整的社交媒体生态系统，允许制造商、企业品牌及其所在地、员工和客户建立本地社区、分享经验并推动本地业务。
Get More Reviews
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您的声誉至关重要，我们可以快速帮助您增加在线评论，向所有客户发送积极的信息。现在打电话。
FreshReview
freshreview.co
掌控您的在线评论。我们让您轻松获得 5 星级评价并向全世界展示。我们帮助小型企业在 Google 和 Yelp 等平台上获得最多 60% 的评论。
Shout About Us
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Shout About Us 是唯一为代理机构和品牌构建的完整声誉管理平台和自定义评论响应服务。自 2012 年以来，超过 10,000 家机构、品牌和当地企业利用 Shout About Us 平台获得更多积极评价、回应并发展业务。
Reviewgrower
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借助 ReviewGrower，您将自动获得更多 5 星评论，在社交媒体上进行营销，通过将它们嵌入您的网站来增加转化率，并免受负面评论的影响。
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica 是帮助企业成长并在网上被发现的最佳在线交互解决方案。 TrustAnalytica 是一款多合一的客户互动工具。借助通用业务工具包，TrustAnalytica 可以帮助企业提供卓越的客户体验并利用现代技术留住客户。 SaaS 公司，帮助中小型企业管理在线声誉、处理付款、自动预订、生成和处理潜在客户。
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch 是一款一体化消息传递平台，可帮助各种规模的酒店与宾客建立联系、提供最佳宾客体验并推动更多销售。在客户旅程的各个阶段与客户进行沟通；从研究/预订、抵达前、入住中到入住后。您不仅可以在客人的整个旅程中通过人工智能支持的网络聊天、短信、WhatsApp、Google 我的商家等渠道与他们联系，还可以提供非接触式客人体验、交叉销售、收集客人反馈和评论等等！
Repuso
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您自己网站上的社会推荐和评论作为社会证据。使用 Repuso 提高网站转化率。
Localyser
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Localyser 是一款在线声誉管理和客户体验软件，可帮助您将在线评论转变为最强大的营销工具。我们帮助 Tashas Group、Drive Auto Group 和 The Old Spaghetti Factory 等多地点品牌将每次评论变成给人留下深刻印象的机会。该平台有四个主要模块，可帮助企业在每个地点发展品牌： 评论 - 自动化您的评论管理流程，然后更进一步。开始使用评论作为打造品牌的动力。消息 - 评论只是开始。将您所有的社交媒体帐户连接到一个统一的收件箱中，以容纳您的所有直接消息。反馈 - 将反馈转化为积极的评论。通过提高星级来提高您的在线排名，让更多客户找到您。见解 - 查看...
FeedbackExpress
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FeedbackExpress 是一款功能强大的基于云的软件解决方案，可帮助亚马逊卖家自动化和管理与买家的反馈沟通。