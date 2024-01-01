替代项 - Kenect

Amazeful

amazeful.com

Amazeful 是一个针对本地企业的在线声誉管理平台。我们帮助企业收集在线客户评论并被更多潜在客户选择。它是产生销售、增加信任并从竞争对手中脱颖而出的有效工具。该平台的深入报告和分析提供了宝贵的数据，可帮助企业提高在线评级、增加流量并优化客户体验。它是如何工作的？ Amazeful 会向您的客户发送自动消息/电子邮件，邀请他们留下评论。客户在 Google、Facebook 或其他类似网站上留下评论。您将获得一个简单易用的仪表板，其中包含所有评论，可帮助您监控您的在线声誉。评论不仅能够影响消费者的决策，还能增强公司的信誉。将您满意的客户变成 5 星级评论，成为竞争对手的首选！