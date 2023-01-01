kDrive 是最安全的云，可用于在线协作以及访问所有设备上的文档和文件。您的数据仅存储在瑞士该国领先托管提供商的环境数据中心。 ik.me 的免费优惠提供 3 GB 存储空间，每月只需 5 欧元，您就可以在尊重您隐私的云中存储多达 2 TB 的数据。

网站： infomaniak.com

免责声明：WebCatalog 与“Infomaniak kDrive”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。