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使用 WebCatalog 上“Infomaniak kDrive”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

kDrive 是最安全的云，可用于在线协作以及访问所有设备上的文档和文件。您的数据仅存储在瑞士该国领先托管提供商的环境数据中心。 ik.me 的免费优惠提供 3 GB 存储空间，每月只需 5 欧元，您就可以在尊重您隐私的云中存储多达 2 TB 的数据。

网站： infomaniak.com

免责声明：WebCatalog 与“Infomaniak kDrive”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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