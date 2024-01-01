替代项 - KatLinks
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一个网站，用于分析不同地区和语言的 Google 搜索中热门搜索查询的流行程度。该网站使用图表来比较不同查询随时间的搜索量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，这是一项显示搜索趋势数据的更复杂、更先进的服务。 2012 年 9 月 27 日，Google 将 Google Insights for Search 合并到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的一项网络服务，允许网站管理员检查索引状态并优化其网站的可见性。 2015 年 5 月 20 日之前，该服务称为 Google 网站管理员工具。 2018 年 1 月，谷歌推出了新版本的搜索控制台，并对用户界面进行了更改。 2019 年 9 月，旧的 Search Console 报告（包括主页和仪表板页面）被删除。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 网站管理员工具是一项免费服务，作为 Microsoft Bing 搜索引擎的一部分，它允许网站管理员将其网站添加到 Bing 索引爬虫、查看其网站在 Bing 中的性能等等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理团队进度的最佳在线协作工具。简单而强大，足以处理所有业务运营。跟踪任务、项目、客户互动并与团队进度保持联系
SE Ranking
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WriterZen
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Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
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