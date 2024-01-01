替代项 - Kapiche

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主题将来自任何渠道的非结构化反馈数据转化为洞察，以改善产品和客户体验。在人工智能的支持下，并以您的业务知识为指导，现在您可以轻松、快速地获得准确的结果。主题提供您需要的答案 - 为什么您的分数发生变化？需要解决哪些关键痛点？新功能好用吗？客户对该功能有何评价？使用您可以信赖的数据帮助所有决策者现场回答问题。结果？您的产品、运营和洞察团队将在优先事项和需要解决的问题上保持一致，推动改进，从而带来更多收入。我们的人工智能可以直接从您的反馈数据中找到见解。然后你就可以用你的业务知识来指导人工智能。您可以轻松获得团队采取行动所需的总体情况和所有丰富细节。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...