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Kantar Marketplace 是一个自动化市场研究平台，专为想要更快地测试、学习和行动的洞察专业人士、营销人员和机构而设计。该平台建立在行业领先的专业知识和经过验证的方法的基础上，可在数小时而不是数天内提供结果。它具有一系列消费者洞察工具，包括调查和基于人工智能的研究解决方案。我们一流的分析仪表板让您可以控制自己的视图，这样您就可以轻松地解释您的结果。将测试结果或与我们的标准进行比较。该平台旨在满足您的需求，因此您可以为每个项目提供适量的支持，从自助服务、引导式自助服务和专家服务选项中进行选择。销往全球 70 多个市场。
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