替代项 - JustCall

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，无需数据仓库即可揭开黑暗管道。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
Ravyn
ravyn.app
增加您的收入和关系 Ravyn 是世界上第一个超快速的人工智能销售工具，用于捕获见解以增加您的收入并加深您的关系。
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Luna.ai
luna.ai
寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Salesroom
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Experience the power of Salesroom, our AI-powered video conferencing platform. Salesroom not only tracks buyer engagement but also teaches virtual communication best practices. With real-time access to your knowledge base, Salesroom is designed to improve reps’ performance in meetings and quota atta...
HyprWin
hyprwin.com
根据相关数据探索潜在客户开发的复杂环境可能既耗时又昂贵，销售代表常常发现自己不知道如何有效地传达产品的价值，从而导致错失销售机会。传统的入职流程长达三个月以上，进一步加剧了资源紧张，而且无法保证立即创收。许多企业销售组织缺乏一致、易于遵循且有效的销售工作流程，加剧了这些挑战。 HyprWin 显着简化了这一过程。只需输入您理想的客户资料，我们的系统即可在几秒钟内获取理想的销售线索，并将所有必要的销售线索数据编译到结构化的销售工作流程中。利用人工智能，我们将您的产品价值与潜在客户数据相结合，为向潜在客户阐明好处提供清晰的指导。这项创新将销售入职时间缩短至几天，同时确保在销售工作流程中遵守行业最佳...
Hatcher+
hq.hatcher.com
由 Hatcher+ 开发的屡获殊荣的 FAAST 基金即服务技术平台使投资者能够利用人工智能、机器学习和流程自动化来构建更大、更好的投资组合。
EverReady
everready.ai
销售邮箱是金矿。公司没有意识到销售人员掌握的有关潜在客户和现有客户的信息的数量和质量。 EverReady 是一种自主智能解决方案，可在 CRM 中自动检索公司未利用的销售代表邮箱、议程和电话中休眠的所有业务相关数据。为您的销售和营销运营获取高素质的联系人，确保您的业务知识安全
Crono
crono.one
Crono 是一个改变游戏规则的销售参与平台，它结合了人工智能技术、多渠道外展功能和简化的渠道管理，以增强销售团队的能力。通过利用数据和人工智能算法，Crono 帮助识别最有前途的前景和最有效的沟通渠道，最大限度地提高转化率并推动收入增长。凭借其用户友好的界面和自动化功能，Crono 使销售专业人员能够专注于销售，同时还提供宝贵的见解来优化其销售流程。 Crono 是希望加速成功并取得卓越成果的销售团队的终极解决方案。使用 Crono 改变您的销售游戏！
Coho AI
coho.ai
Coho 正在构建下一代客户收入优化平台，使公司能够成为以产品为主导的成长型公司，无论其销售模式如何。 Coho 通过结合产品、销售和客户成功数据，帮助您最大限度地提高现有客户的收入。借助从数据中获得的见解，您能够自动化自助服务动作，专注于高接触度追加销售和交叉销售机会，并减少客户流失。
AskToSell
asktosell.com
AskToSell是唯一解决小额交易整个销售周期的人工智能销售平台。 AI 销售代理将了解您的产品、联系您的销售线索、资格审查、准备提案、处理异议、谈判并完成交易。自动地。您只需批准这些提案即可。使用 AskToSell，您可以部署具有超人般销售业绩的自主 AI 销售代理： 1. 坚持 - 永远不会忘记按时跟进 2. 负责任 - 始终实现活动目标。 3. 快速 - 在 5 分钟内回复潜在客户的问题。 4. 可扩展 - 需要更多活动？在几秒钟内部署更多代理。 5. 无所畏惧——我们知道人们害怕被拒绝。电脑则不然。与人工相比，人工智能销售代表的成本低 10-30 倍。世界上最简单的投资回报率决策。...
Aptivio
aptiv.io
全球最先进的自动化网络销售平台与真实买家意图相结合，通过发现最有可能转化的帐户和最短的成交路径，帮助 B2B 公司提高收入增长。 Aptivio 的先进 AI 信号可在买家周期的每个阶段识别机会的买家意图并确定其优先级，因此您的收入团队可以专注于重要的潜在客户。我们的平台在使用的前 60 天内平均增加了 25% 的销售合格潜在客户，在 6 个月后增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 释放管道的最大潜力。
Aircover.ai
aircover.ai
每次通话时都有 AI 销售助理帮助增加收入 Aircover 是由人工智能支持的实时会议销售辅导。将您的销售手册集成到虚拟会议中，并提供及时支持，以帮助提高收入和生产力。
Aider
aider.ai
Aider 咨询情报平台 Aider 是专为会计师和簿记员打造的功能强大的咨询情报平台。 Aider 的咨询情报平台及其数字助理移动应用程序（可选附加组件）为会计师和簿记员提供了客户财务状况的自动化且易于理解的概览。无论他们有 10 个客户还是 5000 个客户，他们都可以轻松登录 Aider 并在一个易于使用的地方管理所有客户的数据。 Aider 为会计师和簿记员提供财务绩效的见解和认识，例如现金流预测、发票税和商品及服务税估算等等。这使得会计师和簿记员能够向中小型企业客户提供主动的建议。它消除了不必要的管理任务，同时在一个直观的平台上提供实时见解。
Structurely
structurely.com
Structurely 认为，未来的工作是人工智能与人类之间的协作。它通过自动化苦差事并产生更有效的结果来发挥最大潜力。我们的人工智能 (AI) 可以缩短您的销售周期，并帮助您和您的销售代表达成更多交易。超过 5,000 个营销和销售团队使用 Structurely 来构建渠道并加速收入增长。 Structurely 为许多行业提供 AI 潜在客户资格认定和培育服务，包括： 房地产 SaaS 汽车 自 Structurely 于 2016 年成立以来，我们的专家已成功帮助来自不同行业的许多企业实现其潜在客户关闭目标。请致电我们，详细了解我们如何帮助您推动业务取得成功！我们的位置：2712 St...
Penny AI
pennyapp.com
Penny 通过顾问和领导者所需的可复制现场经验成倍增加收入，同时按照您所需的创新速度提供数据和见解。 Penny 旨在帮助销售顾问与客户互动，并利用人工智能 (AI) 和机器学习技术实现销售工作流程自动化。它使营销和销售团队能够计算客户流失率、监控市场趋势并发现优化客户参与度的机会
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist 是一款一体化工具，允许各种规模的企业自动发送电子邮件并大幅提高销售额。 - 通过互联网上的不同来源导入和查找专业电子邮件，例如社交网络或专业目录。 - 通过人工智能的自动跟进和自动响应处理来规划电子邮件外展活动 - 最后，让我们的算法帮助您更好地选择最容易接受您的报价的潜在客户。
Meetz Ai
meetz.ai
认识您的新人工智能销售线索生成器。 完全个性化和自动化的外展服务，通过人工智能调度程序为您预订会议。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一款尖端的人工智能销售助手，通过人工智能驱动的个性化勘探和整个销售周期的销售效率，帮助创收团队超越配额。借助 Linkedin 和 Salesnavigator 上提供的 Chrome 扩展以及与 Hubspot、Salesforce、Outreach 和 Salesloft 集成的平台，Humanlinker + 6000 用户正在彻底改变他们在世界各地的销售方式（从小型企业主到大型集团的销售团队，例如Oracle、Indeed 或 Hubspot）。从分析潜在客户的 DISC 个人资料，到生成一键发送到 Outreach 的超个性化序列，再到对目标帐户（触发事件、...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Salesforge
salesforge.ai
告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)...
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...
Warmly,
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。