WebCatalog
Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Jumia Sénégal”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

呆在家里，我们把一切都给你！在线购买所有必需品 ✔ 杂货、清洁产品、维生素、视频游戏、电视、儿童保育等 ✔ 所有品牌低价：Dettol、Tecno、三星、LG、东芝... ✈ 塞内加尔各地快速送货：达喀尔、Thiès、图巴、圣路易斯...✔ 货到付款

网站： jumia.sn

免责声明：WebCatalog 与“Jumia Sénégal”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

Jumia Maroc

Jumia Maroc

jumia.ma

Jumia Tunisie

Jumia Tunisie

jumia.com.tn

Decathlon Maroc

Decathlon Maroc

decathlon.ma

Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

Intersport

Intersport

intersport.fr

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

Wethenew

Wethenew

wethenew.com

Sézane

Sézane

sezane.com

Cdiscount

Cdiscount

cdiscount.com

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

Decathlon Sénégal

Decathlon Sénégal

decathlon.sn

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策