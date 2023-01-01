替代项 - JotForm

Swoogo

swoogo.events

Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。