替代项 - JotForm
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一个快速扩展的活动管理平台，提供全面的 360° 功能来协助活动组织者。该平台帮助活动创建者创建活动页面、简化门票销售并接收即时付款。 AllEvents 受到超过 30 万活动专业人士的信赖，可适应所有活动类型，并能够向广大受众推广活动。凭借超过 12 年的行业经验，AllEvents 已成为每月超过 2000 万活动搜索者的首选平台，他们依靠它来发现一系列活动。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
SimpleTix
simpletix.com
在线销售您的景点、节日、音乐会、博物馆等的门票。 SimpleTix 没有合同，提供即时付款，并且易于使用。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
TicketSpice
ticketspice.com
排名第一的活动票务软件，供活动专业人士在线售票 在线销售节日、农场、集市、音乐会、博物馆等的门票。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Zuddle
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
Splash
splashthat.com
一个平台。一个过程。你所有的活动。了解世界上最简单的虚拟、现场和混合活动的活动营销解决方案。