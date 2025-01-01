替代项 - Jetpack

ManageWP
managewp.com
ManageWP是一个用于管理多个WordPress网站的工具，可以自动化备份、更新和安全检查，提供集中监控和报告功能。
WP Engine
wpengine.com
WP Engine是一个高性能的WordPress托管平台，提供安全性、自动更新、备份和开发工具，帮助企业和品牌管理网站。
Modular DS
modulards.com
模块化DS是一款全面管理WordPress网站的工具，集中处理维护任务，实现高效自动化和团队协作。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一个集成平台，提供管理多个WordPress站点的工具和服务，包括插件、托管、安全以及性能优化等。
CommandWP
commandwp.com
CommandWP是一个管理WordPress网站的工具，允许用户通过命令行执行任务，简化更新和维护，适合代理机构使用。
WP Remote
wpremote.com
WP Remote 是一款用于管理多个 WordPress 网站的应用，提供更新、备份、安全监控和性能检查等功能。
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrella是一款用于轻松管理多个WordPress网站的工具，提供监控、备份和更新等功能，适合代理商和自由职业者。
mySites.guru
mysites.guru
mysites.guru是一个管理多个WordPress和Joomla网站的平台，提供最佳实践、安全审计和无限制网站监控。
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWP是一个面向WordPress用户的综合平台，提供工具和资源以简化网站管理和优化。
FlyWP
flywp.com
FlyWP是一款基于Docker的现代服务器控制面板，专为WordPress设计，简化云平台上的WordPress服务器管理。
SolidWP
solidwp.com
SolidWP是一个综合工具，帮助用户保护、备份和管理WordPress网站，提供安全防护和维护功能。
Glow
getglow.io
Glow是一款帮助WordPress维护客户管理的应用，通过沟通、证明价值和提高效率来增加客户终身价值。
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxes提供快速、安全且符合GDPR的WordPress托管服务，适合代理商、自由职业者和企业，支持自动备份与更新。
Pressidium
pressidium.com
Passidium提供快速、安全、可扩展的托管WordPress服务，支持自动备份、网站优化和专业技术支持，简化网站管理。
Siterack
siterack.app
Siterack是一款集中管理WordPress站点的工具，支持单一登录、插件和用户远程管理，简化站点运营流程。
Rocon
roconpaas.com
Rocon是一款针对企业的WordPress管理应用，提供网站安全、性能可靠、无缝扩展、用户友好界面和全天候专家支持。
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWP是一个现代的云服务器控制面板，用于高效管理和优化WordPress网站，适合于多种云服务平台部署。
Blazers
blazers.io
Blazers应用程序提供一个平台，让用户集中管理和参与各种数字服务，简化在线活动，提高效率和便利性。