替代项 - Jet Admin
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Litmaps
litmaps.com
更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Rose AI
rose.ai
与 Rose 一起更快地进行研究。 利用人工智能的力量，消除浪费在查找、清理、可视化和转换数据上的时间。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 进行检查。捕获问题。管理任务。沟通清楚。培训工作团队。各种规模的企业都可以通过安全文化来完成工作。
Grist
getgrist.com
世界值得拥有比电子表格更好的工具。 将电子表格的灵活性与数据库的稳健性相结合，以您的方式组织数据。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
DashThis
dashthis.com
自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
Reportz
reportz.io
报告工具旨在通过利用交互式仪表板为您节省繁重的定期报告任务的时间和金钱。
Trevor.io
trevor.io
有一种更好的方法来处理数据。 Trevor 使您的整个团队能够从数据库中获取答案，即使他们不懂 SQL。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家电子取证自动化公司，提供基于云的软件和服务来简化诉讼取证、调查和审计。
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data 让数据触手可及，让难题变得简单。通过视觉移动优先访问数据，组织中的任何人都可以在几秒钟内用数据回答问题。
Ardoq
ardoq.com
重新构想企业架构。 Ardoq 的数据驱动平台统一了您的企业观点，绘制了引导变革、释放收入增长、推动创新和加速转型的清晰路径。我们的软件帮助组织规划、执行和预测变革对其人员、项目、战略、流程、应用程序、基础设施和能力的影响。借助 Ardoq，新数据可以创建动态概览，为更好的决策提供见解。通过仪表板、交互式可视化和图表的帮助，用户可以专注于理解技术和人员之间的相互依赖性，并减少记录时间。 Ardoq 是一家大胆、充满爱心和积极进取的公司，其使命是帮助我们的客户通过成功的变革来推动价值。更多信息：www.ardoq.com。
MyDash
mydash.ai
DASH 是一种轻量级、全方位服务的仪表板业务，通过使关键数据比以往更容易访问来帮助顶级组织更快地做出决策。免费的仪表板、连接器和可视化 商业智能至关重要，而且价格昂贵。但事实并非如此。我们构建了一个工具、主要平台连接器和一流的可视化库。我们的服务是我们唯一获得报酬的事情，就是为我们的合作伙伴进行设置。我们的使命：软成本和订阅不应妨碍领导者做出良好的业务决策。
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus 是一个强大且有效的报告平台。 Qalyptus 非常灵活，允许您从 Qlik Sense SaaS、Qlik Sense Client-Managed 和 QlikView 创建各种格式的自定义报告：Excel、Word、PowerPoint、PDF、HTML 等。使用拖放界面，为无限的收件人创建报告，无需额外费用。报告可以通过电子邮件传送、存储在文件夹中、在 Web 上发布，Qalyptus Cloud 是 Qlik Sense SaaS 的 100% 云产品。 Qalyptus Server 是 Qlik Sense 客户端管理的 100% 本地产品。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octo...
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
Chartbrew
chartbrew.com
通过实时且完全连接的仪表板让您的团队和客户了解最新情况。
MSIGHTS
msights.com
推动效率、行动和问责制的数据转换、报告和协作。
Yaware
yaware.com
将您的工作效率提高 20% 以上。您可以免费试用 14 天，无需信用卡。
GRID
grid.is
GRID 是下一代电子表格工具，具有用于数据可视化、叙述和演示的内置文档层。除了我们的原生 GRID Sheets 电子表格编辑器之外，GRID 还可以让您轻松地将多个其他数据源组合到一个位置。导入电子表格文件、连接到云驱动器中的电子表格或连接来自其他来源（例如 Airtable 或 Notion）的数据库。借助 GRID，您可以停止在工具之间切换，并在单个产品中完成所有分析、可视化和数据共享。 GRID 将电子表格、演示软件和文本编辑器的功能结合在一个漂亮的表面上。我们正在构建一个工具，让每个人都能更轻松、更容易地访问数据。 GRID 会在您工作时建议相关图表类型，甚至可以帮助您找出与我们完...
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。
Datapad
datapad.io
Datapad 是一个无代码报告平台。它可以帮助任何企业即时与 15 个以上的来源集成，将数据整合到一个位置，并与团队和客户协作。该工具以其易用性、设计和简单性而著称。一些突出的功能包括： - 超过 15 个集成 - 指标和仪表板模板 - AI 洞察生成 - Google Sheets 图表生成器 - 仪表板链接和嵌入 - 每日电子邮件记分卡 - 团队 KPI 协作
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一个数字营销绩效管理平台，可帮助营销人员统一营销活动数据并自动生成报告。我们与代理机构、媒体公司和品牌合作；任何需要为客户或利益相关者制作全面且一致的报告演示的营销团队。 NinjaCat 与 150 多个数字营销渠道集成，因此您可以将多个数据源的指标统一为单一事实来源。有了 NinjaCat，现在可以驯服数据混乱并抛弃 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往 150 多个营销渠道的数据管道 - 完全托管的数据仓库 - ETL - 自动报告模板 - 用于交互式数据共享的仪表板 - 监控预算、营销活动和 KPI - 企业级可扩展性和安全性 如果您想...
Hurree
hurree.co
用于分析的看板 Hurree 的分析仪表板让团队重新掌控数据，为公司报告提供单一来源。
Plecto
plecto.com
提高团队绩效从这里开始。 Plecto 是唯一一个完整的业务绩效平台，它将实时 KPI 可视化、游戏化和辅导工具结合在一个强大的解决方案中。
Vizzlo
vizzlo.com
时间线图表概述和示例。只需点击几下即可实现高效的项目规划和调度以及令人印象深刻的时间表。在几秒钟内免费创建高质量的图表、信息图表和业务可视化。为演示文稿、文档或网络制作时间表、图表、地图。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一种数据分析工具，可与公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察并提高效率。我们的目标是通过为团队提供简单的数据仪表板来轻松访问数据。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一个结合了财务和营销系统的数据分析平台，可帮助雄心勃勃的公司最大限度地发挥数据的力量并更快地发展。我们通过整合领先系统（会计、销售、营销）的数据，为 B2B 公司提供单一事实来源，使其更容易充满信心地成长。通过共享仪表板实现跨团队协作。使用基于您的业务类型（SaaS、初创公司等）的自动化 B2B KPI 和指标来计算 MRR、ARR、LTC、CAC、同类群组分析等！该平台专为成长型公司，特别是拥有投资者的公司而设计。 ScaleXP 使用户能够充满信心地筹集资金，我们的实时数据和创始人视图仪表板可让您随时掌握业务绩效的脉搏。