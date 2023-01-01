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JD Sports 拥有您所需的一切，将您的日常休闲装扮提升到引人注目的新高度。购买 Nike、adidas 等品牌的最新鞋履... JD Sports Fashion plc（通常称为 JD Sports 或 JD）是一家英国运动时尚零售公司，总部位于英国大曼彻斯特伯里，商店遍布英国、欧洲、美国、亚洲、新西兰和澳大利亚。
网站： jdsports.com
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