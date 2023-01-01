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京东JD.COM-专业的综合网上购物商城，为您提供正品低价的购物选择、优质便捷的服务体验。商品来自全球数十万品牌商家，囊括家电、手机、电脑、服装、居家、母婴、美妆、个护、食品、生鲜等丰富品类，满足各种购物需求。 JD.com, Inc., also known as Jingdong and formerly called 360buy, is a Chinese e-commerce company headquartered in Beijing. It is one of the two massive B2C online retailers in China by transaction volume and revenue, a member of the Fortune Global 500 and a major competitor to Alibaba-run Tmall.

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