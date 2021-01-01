替代项 - Jango Mail
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都会准时将您的交易电子邮件发送给客户。
HelpCrunch
helpcrunch.com
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Mailgun
mailgun.com
功能强大的事务性电子邮件 API，使您能够发送、接收和跟踪电子邮件，专为开发人员而构建。今天了解更多！
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
Customer.io
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使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
MailerSend
mailersend.com
哦
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可扩展、可靠的电子邮件交付解决方案。全球服务器、强大的 API 和强大的报告使我们与众不同。尝试我们的免费计划！
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay is a transactional email service, that guarantees the arrival of your Transactional Emails and allows you to access detailed analytics in real time. Sending attached files, invoices, card statements and password resets has never been so easy, safe and effective.
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin is a scalable cloud solution that allows you to receive incoming email messages in your web app via an HTTP POST request. It's secure, fast and easy to setup and powers the inbound email for some of the worlds largest websites and applications.
Kingmailer
kingmailer.co
Kingmailer SMTP for e-commerce sites, news organizations, membership sites, and online forums.
SMTP
smtp.com
SMTP is one of the early pioneers of cloud-based email services and is now part of Ziff Davis, Moz Group and Campaigner. From sophisticated email automation to cost-effective email infrastructure and relay solutions, we operate globally. The first company to offer web-based email as enterprise soft...
Rebump
site.rebump.cc
Automated Email Follow-up Made Easy! Rebump sends multiple follow-up email messages to your recipients for you. These automated emails are customized to appear as if you sent the follow up yourself. You can track and analyze all of your follow-up emails with your Rebump account. Now includes email t...
UniOne
unione.io
UniOne Email API is a software interface that allows developers and businesses to integrate email functionality into their applications, websites, or systems. It provides programming tools, protocols, and methods that enable seamless communication with email servers and services. With UniOne Email ...
edrone
edrone.me
edrone, an Autonomous eCommerce Cloud, is the first eCRM designed for eCommerce. edrone provide advanced Marketing Automation solutions, based on its algorithms, that are easy to install (Plug'n'Play). edrone's goal is to help to understand customers behavior (Customer Intelligence) and engage them ...
Big Mailer
bigmailer.io
经济实惠的电子邮件营销平台 - 批量 + 滴注 + 交易 - 免费最多 1,000 个联系人 BigMailer 支持所有主要电子邮件活动类型 - 批量、自动化、滴注、自动回复、RSS 到电子邮件和交易 - 并允许大容量发件人整合他们的所有电子邮件单一平台上的活动。内置品牌管理可以为代理机构、大型团队、多产品企业和具有多个项目的制造商优化工作流程。邀请具有适当权限级别的无限用户或客户，并随时更改访问权限。代理和企业计划提供白标选项。自动处理退回邮件、取消订阅和投诉。自助服务选项可随时导出或删除列表，无需联系支持人员。电子邮件模板管理的灵活选项 - 使用我们的拖放编辑器构建漂亮的移动优化模板，或...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
SocketLabs
socketlabs.com
电子邮件是我们所做的。确保您的消息送达是我们的首要任务。卓越的服务是我们的承诺。我们花了超过 15 年的时间来完善轻松、可靠地发送电子邮件的艺术和科学。无论您的业务规模或复杂程度如何，我们都拥有可用的技术、报告和支持资源，以最大限度地提高您的电子邮件的成功率。正在寻找简单、轻松的体验？我们在功能丰富的外发邮件传送解决方案、易于使用的仪表板界面和更简单的设置之间取得了适当的平衡。您可以在几分钟内完成设置并运行。我们专有的电子邮件服务器技术、高级分析和个性化客户支持有助于 SocketLabs 提供终极客户体验。我们的产品和服务确保您能够： - 将重要的营销和交易电子邮件发送到收件箱 - 获得有关...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 电子邮件营销软件专为实现最佳性能和可扩展性而构建。体验强大的客户保留、生命周期和转化。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一个营销平台，建立在最具成本效益的交付引擎之上。加入数以万计的公司，它们已经发送了电子邮件！