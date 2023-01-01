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西瓜视频是字节跳动旗下的视频平台，以「点亮对生活的好奇心」为宣傳口號，通过智能推荐帮助每个人发现自己喜欢的视频，并帮助视频创作人们轻松地分享自己的视频作品。 Xigua Video (Chinese: 西瓜视频; pinyin: Xīguā shìpín) is a Chinese online video-sharing platform owned by ByteDance. Originally serving primarily as a sharing platform for Toutiao's user-created short videos, Xigua now also produces film and television content. As of June 2020, the platform has 131 million monthly active users.

网站： ixigua.com

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