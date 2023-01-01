替代项 - iTranslate Web
Google Translate
translate.google.com
谷歌翻译是谷歌开发的免费多语言神经机器翻译服务，用于将文本和网站从一种语言翻译成另一种语言。它提供网站界面、适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序以及帮助开发人员构建浏览器扩展和软件应用程序的应用程序编程界面。截至 2020 年 9 月，谷歌翻译支持 109 种不同级别的语言，截至 2016 年 4 月，用户总数超过 5 亿，每日翻译字数超过 1000 亿字。谷歌翻译于 2006 年 4 月推出，是一项统计机器翻译服务，使用联合国欧洲议会文件和笔录以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本翻译成英语，然后在其网格中的大多数语言组合中转向目标语言，但有一些例外，包括加泰罗尼亚...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一项免费的神经机器翻译服务，于 2017 年 8 月 28 日推出，由总部位于德国科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 开发。 DeepL 目前提供以下 11 种语言和 110 个语言对之间的翻译：中文（简体）、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语和西班牙语。此外，通过英语枢轴使用两步过程，在所有这些语言中提出了语言等效的近似值。 DeepL 上没有广告。该公司希望通过授权翻译应用程序编程接口来赚钱。
Microsoft Translator
bing.com
微软翻译是微软提供的多语言机器翻译云服务。 Microsoft Translator 集成于多种消费者、开发者和企业产品中；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及适用于 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手机和 Android Wear 的 Microsoft Translator 应用程序。 Microsoft Tr...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免费在线翻译法语、俄语、西班牙语、德语、意大利语和许多其他语言的英语和回语，词典包含转录、发音和用法示例。 Yandex.Translate 适用于文字、文本和网页。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一个智能人工智能翻译器，梦想着一个人们可以毫无语言障碍地交流的世界。 纳维尔·帕帕戈
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破语言障碍。跨设备翻译对话，适用于一对一聊天和更大的群体互动。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
轻松翻译 108 种语言的文本。
Translate.com
translate.com
适用于任何规模企业的专家语言解决方案。 25K+ 专业译员。 90 个语言对。 24/7 在线翻译服务。 API。
Lingva Translate
lingva.ml
不使用任何 Google 相关服务即可检索翻译，从而防止它们被跟踪。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻译速度快。格式保留。透明的定价。只需单击一下即可使您的文档成为多语言。一步即可将 1 种语言翻译成多种语言！ 通过直观、业务用户友好的界面轻松将内容翻译成 135 种语言，并根据需要集成人工反馈。 Translation Hub 使企业能够以以前无法实现的规模和成本定制和管理翻译工作负载。 - 快速翻译 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自定义翻译或使用 Google 的神经机器翻译模型 - 单一、透明的定价
Lingvanex
lingvanex.com
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