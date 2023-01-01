替代项 - iTranslate Web

Google Translate

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谷歌翻译是谷歌开发的免费多语言神经机器翻译服务，用于将文本和网站从一种语言翻译成另一种语言。它提供网站界面、适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序以及帮助开发人员构建浏览器扩展和软件应用程序的应用程序编程界面。截至 2020 年 9 月，谷歌翻译支持 109 种不同级别的语言，截至 2016 年 4 月，用户总数超过 5 亿，每日翻译字数超过 1000 亿字。谷歌翻译于 2006 年 4 月推出，是一项统计机器翻译服务，使用联合国欧洲议会文件和笔录以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本翻译成英语，然后在其网格中的大多数语言组合中转向目标语言，但有一些例外，包括加泰罗尼亚...