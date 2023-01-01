替代项 - IPFingerprint

Happierleads

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Happierleads 是一款潜在客户开发工具，旨在为您提供每个访问您网站的人的信息。 Happierleads 为您提供有关您网站访问者的具体信息，包括他们的联系方式、他们工作的公司、他们访问您网站的次数、他们访问的页面以及他们在您网站上花费的时间。然后，您可以利用这些信息作为销售线索，利用您所掌握的内幕知识来联系并完成交易。让我举一个例子。假设您是一家 SAS 公司，并且希望添加一些高端客户。您可以使用 Happirleads 实时查看哪些公司正在访问您的网站。只需单击公司链接，您就会进入一个业务页面，该页面将显示他们的成立时间以及预计的年收入是多少。因此，一旦获得该信息，您就可以用它做...