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Intract 是一个 Web3 分析套件，用于发展 Web3 项目和社区。 Intract 提供基于云的 Web3 营销软件，使项目和社区能够通过数据支持的营销洞察来获取会员。我们的平台包括社区访问、服务和营销管理产品，这些产品免费启动并可扩展以满足您的 Web3 增长需求 - 任何规模 - 前代币或后代币。 ✅ 链上分析 ✅ 代币门控 ✅ Web3 用户归因 ✅ 活动投资回报率跟踪 ✅ 为用户和客户创建角色 ✅ 转化跟踪 ✅ 新用户识别 ✅ 钱包净值识别

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