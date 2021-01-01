替代项 - Interseller
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自动化、登陆页面和调查等功能创建高级电子邮件营销活动。通过 14 天试用期免费使用高级功能！
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Freshsales
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通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
ConvertKit
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Salesloft
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SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
SuiteDash
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使用我们安全的客户端软件设计您自己的客户端或客户门户访问：全品牌登录、仪表板和带有白标的电子邮件通知
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
GetResponse
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Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
lemlist
lemlist.com
开始获得回复的对话。个性化冷电子邮件、自动跟进并与所有渠道的潜在客户互动。 lemlist 是一款集销售自动化和冷电子邮件软件于一体的软件。
Podia
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Campaign Monitor
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通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
HelpCrunch
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简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
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交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
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Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
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编写高转化率电子邮件的速度提高 10 倍。 节省无数写作时间。使用 AI 在几秒钟内为数百个不同的电子邮件营销活动、水滴、时事通讯等生成强大的文案 ⚡
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