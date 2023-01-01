IntelliTrans 的码头门调度工具 DockMaster℠ 是一款基于 SaaS 的应用程序，可提供必要的实时可见性，使调度码头预约变得更轻松、更准确。通过使用 DockMaster，托运人和承运人可以改善沟通并减少错误，改进劳动力规划，并使用报告工具来衡量绩效。托运人使用 DockMaster 安排其所选承运商的取货和交货，将其运送到预先指定的装货或卸货门。而且，运营商可以通过 DockMaster 快速轻松地安排码头预约，而无需拨打耗时的电话。 • 自动或交互式调度（您的选择） • 高效、实时的可见性和通信 • 业务规则定制 • 周期时间和其他类型的绩效报告 • 根据任何地点的业务规则，在几分钟内为该地点配置预约簿 o 2 个门或 200 个门 o 每个工作日 4 小时或每周 7 天 24 小时 • 允许承运人直接从浏览器进行安排或要求批准所请求的预约 • 允许公司内部或公司内部了解负载状态 – 有利于客户自助服务 • 将调度用作综合 IntelliTrans TMS 解决方案的一部分，或将其作为独立的解决方案使用 • 使用出库和后续入库调度来提供供应链上下游的提前发货通知和交货证明

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