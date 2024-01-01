替代项 - Instacart
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服务——在特定市场配送食品、家居必需品、零食和酒类。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。
Routific
routific.com
最简单的送货路线规划软件。 Routific 将强大的路线优化与五星级配送体验相结合，使规划本地配送路线变得轻松且有利可图。
Local Express
localexpress.io
端到端杂货电子商务平台，供杂货店、餐馆、面包店或任何其他特定行业的企业上网。
Good Eggs
goodeggs.com
新鲜得令人难以置信的杂货和餐包当天送达。
Locate2u
locate2u.com
路线规划和交付优化 我们让您轻松交付物品或跟踪您的服务。使用您自己的车队或在单个应用程序中将送货外包给其他快递员。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。