替代项 - InMoment
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 是一个文本分析平台，允许公司从文本数据中创造新价值。它提供了一个简单的图形界面，用户可以通过训练机器学习模型（例如情感分析、主题检测、关键词提取等）来创建定制的文本分类和提取分析。 MonkeyLearn 可以通过其直接集成和开放 API 与数百个其他应用程序集成。所有这一切都不需要开发人员或数据科学家！ MonkeyLearn 由 Raul Garreta 创立，并得到了 500 Startups、Uncork Capital、Bling Capital、Garuda Ventures、Long Journey Ventures 以及包括 Alex Solomon ...
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由当季配音和视频演员以及认识到制作 AI 视听内容需求的语言和 AI 专业人士共同开发。我们相信个性化内容和合成媒体是内容的未来。创建一种快速、轻松地分享有价值的内容的文化是我们使命的一个组成部分。无论是自由职业者、企业还是任何其他人群。 AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
InfraNodus
infranodus.com
InfraNodus 是一款人工智能驱动的视觉文本网络分析工具，旨在帮助用户进行研究和探索。它可以将文本数据处理和可视化为网络图，提供对主要主题、主题之间的关系和盲点的洞察。 该工具配备了自然语言处理算法和 GPT-3 AI，可以生成高度相关的查询，并帮助发现新的想法、事实和研究问题。 它可用于添加现有的话语、想法、注释和文本数据，或人工智能生成的内容。InfraNodus 提供一系列功能来增强研究和探索，包括文本网络分析、主题建模、文本挖掘、思维导图、头脑风暴、人工智能写作和创造性思维。 它还可用于营销研究、客户评论、调查分析、搜索引擎优化、笔记和知识图的数据科学以及概述和总结。该工具...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
NVivo
qsrinternational.com
使用定性数据分析软件释放洞察力 使用领先的定性数据分析解决方案 NVivo 14 从定性和混合方法数据中发现更多信息。借助 NVivo 14，您可以对数据提出复杂的问题，以识别主题并得出结论，采用先进的数据管理和可视化工具来发现更丰富的见解，并生成由严格证据支持的清晰表达、站得住脚的发现 - 所有这些都在一个协作平台上进行。立即购买或申请免费试用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屡获殊荣的人工智能数据提取软件。通过结合计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，我们的人工智能模型能够以前所未有的准确性理解和解释任何类型的文档。我们的技术为自动数据提取设定了新标准：类似人类的准确性，无需繁琐的配置和设置。只需上传文档，系统就会提取相关信息，让结构化数据触手可及。与下游系统的无缝集成可以轻松改变业务流程，同时节省金钱和时间。获奖者 - Credit Strategy 贷款奖，2023 年“最佳技术合作伙伴”。获奖者 - Wealth & Finance 的“数据提取领先创新者 - 欧洲”，2021 年。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
DeepOpinion 是一个一体化平台，使自动化专业人员无需代码即可为文本和文档流程构建企业级 AI 自动化。 它利用尖端的机器学习和深度学习模型来实现端到端文本和文档工作流程的自动化。 DeepOpinion 提供直观的拖放界面，即使在最复杂的工作流程中也能实现快速自动化。 该平台提供了不断增长的预构建自动化解决方案和基础模板，使其他应用程序可以通过 API 轻松集成到该平台，且无需额外成本。 DeepOpinion 还提供实时跟踪和性能仪表板来监控自动化的有效性。 DeepOpinion 专有的自动机器学习引擎使任何用户都可以轻松训练自定义模型，而无需特定的技术经验。 该平台提供...
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基于 Python 的内部脚本引擎，该引擎为不熟练的用户配备了自动脚本生成器。然后用户可以使用现有的GUI或可编程脚本语言来操作NetMiner。
unitQ
unitq.com
unitQ 是反馈循环中缺失的一环，可根据用户反馈提供人工智能驱动的见解，帮助您打造高质量的产品、服务和体验。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等类别领先公司依靠unitQ 来推动增长、减少客户流失并建立忠诚度。
DeepTalk
deep-talk.ai
使用 Deep Talk 分析客户和员工反馈从未如此简单。只需点击几下，您就可以将任何文本（包括调查、评论、聊天和电子邮件）转变为强大的数据。该工具允许您对反馈进行分类、确定情绪并深入了解 NPS 和 CSAT 分数。
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力领域是会话人工智能（语音识别、对话系统、语音助手）；自然语言理解；图像分析（图像分类和分割、物体/人脸检测）；客户行为分析。该公司的程序员和数据科学家团队为其业务合作伙伴成功实施了多个项目。 Qudata 的研究人员还致力于通用人工智能的创新方法。
Beehive AI
beehive.ai
只有 Beehive AI 将定制的生成式 AI 与定量分析相结合，因此研究和洞察领导者可以超越文本摘要和孤立的数据，为业务利益相关者生成可靠、可操作的答案。凭借经过人类专家验证的定制自学语言模型和内置统计分析，Beehive AI 可以帮助组织利用人工智能的力量来提供见解，同时消除手动编码、数据幻觉和浪费的研究。 Beehive AI 从组织中运行的任何洞察程序中获取数据，打破数据集之间的孤岛，以创建统一的分析体验并解锁更完整的跨数据集洞察。与需要手动设置和维护的传统 ML/NLP 工具或依赖通用 LLM 并产生不可靠结果的新生成式 AI 创新不同，Beehive AI 使用专为您的组织设计...
Text2data
text2data.com
分析完成后，您将看到文档的总体得分以及带有突出显示短语的输入文本。如果您认为某些单词应该具有不同的极性，那么检查否定非常重要
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款无代码 AI 文本分类工具，可让您根据自己的数据在一个下午训练最新、最好的 AI 模型。最流行的用例是基于电话、邮件或聊天来解释、分析和自动化客户支持工作流程。这使您有利于了解是什么导致了负面的客户体验。 AI 模型适用于 100 多种语言，您可以同时将同一模型用于多种语言。
Yabble
yabble.com
Yabble 可以创建即时洞察，以便您可以立即采取行动。从世界上第一个 ChatGPT 插件到一套可即时计算、汇总和与您的数据聊天的工具 – Yabble 是一家同类首创的尖端技术公司，通过节省时间的专有 AI 产品彻底改变了见解和文本分析，提高生产力，推动业务增长。作为基于改变游戏规则的自动化人工智能产品构建的首个平台，我们帮助品牌从各个角度探索非结构化文本数据，丰富他们的客户理解并产生推动增长和创新的变革性见解。 Yabble 产品使您能够使用我们的 AI 支持工具套件和行业领先的 ChatGPT 插件在创纪录的时间内深入研究数据。使用专有算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神经网...
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。
Forsta
forsta.com
Forsta 是 Press Ganey 旗下公司，为 HX（人类体验）平台提供支持，该平台是一个综合性体验和研究技术平台，可打破 CX（客户体验）、员工体验 (EX)、市场研究之间的隔阂，从而使公司能够获得更深入、更全面地了解受众的体验。 HX 平台收集和分析数据，并将结果转化为可共享的行动，为决策提供信息并推动增长。 Forsta 的技术与其专家顾问团队相结合，为金融服务、医疗保健、酒店、市场研究、专业服务、零售和技术等多个行业的组织提供服务。 Forsta 被评为 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™ 客户之声领导者。欲了解更多信息，请访问 www.forsta...
Keatext
keatext.ai
分析反馈以创造更好的用户体验。 Keatext 将客户和员工的声音带入您的日常活动中。我们的平台是为客户体验、营销和人力资源团队构建的，旨在了解大量反馈——思考评论、开放式调查和联络中心票证。 1. 通过无缝设置上传反馈。您无需重新设计技术堆栈即可了解客户和员工的声音。 Keatext 非常适合作为基于云的独立分析平台。上传您自己的数据文件或使用我们的集成在几分钟内发现见解。 2. 了解您提供的体验。人们已经告诉您他们在您公司的经历。找出盲点并了解您不知道的因素正在伤害您所依赖的客户或员工。找出影响满意度的关键驱动因素。倡导更明智、数据驱动的决策。 3. 建议最具影响力的行动。提出对人们体验影...
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市场领先的文本挖掘和客户声音解决方案。立即在我们的网站上注册以发现我们的文本 API
Thematic
getthematic.com
主题将来自任何渠道的非结构化反馈数据转化为洞察，以改善产品和客户体验。在人工智能的支持下并以您的业务知识为指导，现在您可以轻松、快速地获得准确的结果。主题提供您需要的答案 - 为什么您的分数发生变化？需要解决哪些关键痛点？新功能好用吗？客户对该功能有何评价？使用您可以信赖的数据帮助所有决策者现场回答问题。结果呢？您的产品、运营和洞察团队将在优先事项和需要解决的问题上保持一致，推动改进，从而带来更多收入。我们的人工智能可以直接从您的反馈数据中找到见解。然后你就可以用你的业务知识来指导人工智能。您可以轻松获得团队采取行动所需的总体情况和所有丰富细节。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Playvox
playvox.com
随着对话量的增加，掌握客户问题和请求变得越来越困难。 Prodsight 应用程序通过自动分析您的 Zendesk 和 Intercom 对话的主题和情绪，并针对最常见的用户问题生成持续更新的报告，使这一切变得简单。作为客户支持经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来掌握客户问题，并通过编写内容丰富的帮助文章来减少支持请求数量。作为产品经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来识别功能请求和可用性问题。这将帮助您确定产品路线图的优先顺序，让您以客户反馈为基础，并获得团队成员的支持。要了解 Prodsight 将为您发现哪些用户问题，请开始 7 天免费试用。
Gavagai
gavagai.io
了解您的客户告诉您什么 Gavagai 提供突破性的文本分析技术，可根据客户对您所说的话创建有价值的客户见解。通过使用我们的服务持续跟踪客户反馈，您将更好地了解您的客户，这将转化为直接的竞争优势。我们与技术精湛的合作伙伴一起，为所有类型的行业创建客户体验解决方案。 发现你不知道你需要知道的事情
Comments Analytics
commentsanalytics.com
来自视频、社交帖子、产品页面非结构化文本数据的有价值、清晰、可观且卓越的见解 - 帮助您更好地了解客户的想法、感受、动机和决策过程。 Comments Analytics 是一款人工智能工具，可对非结构化文本数据进行深入分析，包括情感分析、评论类别、命名实体识别和关键词提取。 CommentsAnalytics 服务的主要优势： 1 - 客户洞察 2 - 品牌声誉管理 3 - 产品开发和创新 4 - 客户体验增强
Olvy
olvy.co
Olvy 是一款人工智能驱动的反馈管理工具，可将用户反馈转化为产品团队可操作的见解。通过深入分析和实时沟通，Olvy 将用户置于产品开发的核心。这是创建用户喜爱的产品并确保满足他们的需求的关键。
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一种自动化文档读取和处理解决方案，通过使用 OCR 和人工智能，将非结构化文本转换为结构化数据。它将减少数据输入团队管理发票和其他文档所造成的工作量。该工具将接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之后，Parsedoc 将通过 API 将这些集成到公司的管理系统（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客户主要希望实现发票、交货单、采购订单、单一管理文档 (SAD) 等文档的自动化。专为希望节省财务或采购人员手动管理和处理发票及其他文档的大部分时间的中型和大型公司而设计。
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是现代无代码、基于 SaaS 的端到端知识自动化和文本分析平台，使普通领域专家可以进行文本分析。组织使用它从分析客户反馈中获取价值，挖掘社交媒体以了解消费者的需求和痛点，并通过自由格式的文本响应、趋势预测和地平线扫描来识别新兴趋势。 Dcipher Analytics 可以通过自动化枯燥的工作来节省洞察专业人员的宝贵时间，使他们能够专注于洞察对其组织的意义以及如何采取最佳行动方案。该平台加快了所有分析师和洞察专业人士的洞察时间、模型训练和工作流程自动化。该解决方案的基础是针对非结构化数据（例如文本）量身定制的独特架构和专有查询语言。是什么让我们独一无二？ D...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，数以百万计的客户都会对他们喜欢、喜欢、讨厌或希望改变的产品留下评论。从日常常见的快速消费品产品到高端采购，产品范围内有多个价格点和数十种变化，准确的商业智能可能很复杂、耗时、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花费数千小时和数百万美元分析数据的情况下获得所需的见解？简单：使用 Wonderflow 的高级预测分析。凭借市场领先的语言分析、数据点集成和生成式 AI 功能，Wonderflow 可帮助您释放 VoC（客户之声）见解的潜力，并获得即时结果，帮助您做出数据驱动的决策。我们使用超过 1000 万种产品的数亿条评论来发现您的产品的痛点，了解您相对于竞争对手的排名，获得有关满意度驱动因素...