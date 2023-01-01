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如今，设施经理和服务提供商正在寻求 Infraspeak 来帮助满足他们的团队、建筑和设备的期望。 对您的 FM 和维护操作获得前所未有的控制。 10年前有效的方法现在已经不再有效了。如今，设施经理和服务提供商正在寻求 Infraspeak 来帮助满足他们的团队、建筑和设备的期望。

网站： infraspeak.com

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