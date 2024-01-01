替代项 - Improvado
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
Funnel
funnel.io
支持从任何营销或广告数据源收集数据，并将营销数据转换为自动化营销报告。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是创建和运行 Facebook 广告和 Instagram 广告的最简单方法。我们专门为那些难以找到时间或技能进行数字营销的中小企业打造了它，Otterfish 让您团队中的任何人都可以轻松运行高性能广告！该软件提供广告创建、发布、受众测试、效果跟踪等功能。提供免费计划，立即尝试。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
Supermetrics
supermetrics.com
使用 Supermetrics 将您的营销数据转移到 Google Sheets、Google Data Studio、Microsoft Excel、Google BigQuery、Snowflake 等中。
DashThis
dashthis.com
自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics 是一种易于访问的在线聆听和监控工具，旨在为各种类型和规模的企业提供有价值且可操作的见解。该系统每天持续监控数百万个频道，并通过使用先进的业务分析人工智能捕获来自各大洲和语言的数十亿次提及。 Mandala Analytics 为您提供最重要、最优质的数据，这对于您的业务做出关键决策至关重要。它可以帮助您识别和分析营销工作中的差距、未来的商业机会、消费者行为、竞争对手分析等。
EasyInsights
easyinsights.ai
结合广告成本和点击、应用程序分析、网站转化和 CRM 数据，全面了解您的营销绩效。通过自动化繁琐的数据转换任务来生成见解，专注于创收和盈利能力。自动将数据推送到任何 BI 工具，只需选择数据源和列并在两分钟内创建数据流。这成为整个数字营销团队的唯一事实来源。
Metrics Watch
metricswatch.com
基于电子邮件的营销报告工具。分析、SEO、PPC、SEM 或社交媒体报告和仪表板通过电子邮件发送给您的客户。而且它不是 PDF 或链接！