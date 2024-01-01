替代项 - Imply

CorralData

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在 Corral Data，我们的使命是改变组织使用数据的方式。我们使组织能够轻松地使用人工智能来连接、分析和协作处理公司数据。什么是 CorralData？ CorralData 是一个由人工智能驱动的全方位服务分析平台，可从根本上简化跨多个来源的数据集中和分析。借助 CorralData，您可以用简单的英语与您的数据对话，或者只需连接您的数据即可构建令人惊叹的报告。无需编码、SQL 或工程资源。 CorralData 的工作原理如下：使用我们的 500 多个预构建集成轻松连接所有数据源。开始在与您的公司和数据相关的预构建报告中看到令人惊叹的可视化效果。使用我们的人工智能以简单的英语与您的数...