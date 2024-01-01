替代项 - Impartner
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
面向消费品牌公司通过渠道进行销售的创新在线营销解决方案——将强势品牌、独立经销商和消费者联系在一起。 JGSullivan Interactive 最初成立于 1955 年，当时名为 JGSullivan Advertising，如今，JGSullivan Interactive 的愿景是利用 21 世纪的工具变革本地营销。
Vartopia
vartopia.com
Vartopia 认为，与供应商的合作关系有两个方面。虽然大多数 PRM 关注的是渠道技术堆栈中面向合作伙伴的一面。 Vartopia 不仅构建了行业领先的合作伙伴门户，还构建了其应用程序以在您的 CRM 中无缝工作。 Vartopia 的解决方案有助于管理交易注册、潜在客户共享、合作伙伴付款、两级分销、渠道分析、合作伙伴支持和认证！ Vartopia 受到当今领先技术供应商的信赖，并被全球超过 500,000 个合作伙伴使用，是唯一能够提供合作伙伴市场体验的解决方案，具有独特且个性化的合作伙伴视角。
Marvia
getmarvia.com
Marvia 是一个基于 SaaS 的本地营销自动化平台。该软件简化了分布式营销的各个方面，使组织能够集中控制其营销材料，同时在本地进行定制和发布。使用 Marvia 轻松组织、定制和分发您的营销内容并最大化结果。 Marvia 提供全面的一站式解决方案，使组织能够在整个网络中无缝地组织、定制和分发品牌材料。 Marvia 配备了一系列强大的功能，包括数字资产管理 (DAM) 系统、动态模板、营销商店和最近推出的 Template Studio，简化了重复性任务，并为品牌节省了大量时间和成本。 Marvia 是 90 多个国家众多知名品牌的首选，例如 Domino's Pizza、KidS...
xAmplify
xamplify.com
xAmplify 是一个专为简单性而设计的渠道营销自动化平台，可帮助您吸引合作伙伴、产生合作伙伴主导的销售线索并使您的合作伙伴能够达成交易。它适用于渠道成熟度的任何阶段。 凭借数十年的经验，xAmplify 的设计充分考虑了您的合作伙伴的需求。他们一直在原地踏步，牢记自己的问题和挑战。他们构建了一个平台来自动执行您的合作伙伴必须执行的营销任务，例如发起活动和品牌内容。
Channext
channext.com
借助 Channext 的合作伙伴成功平台将更多合作伙伴转化为收入。通过一个平台扩展您的合作伙伴支持、营销和销售活动。了解 Channext 如何帮助您： * 细分和管理您的合作伙伴，以实现大规模的成功管理。 * 增加合作伙伴营销参与和需求生成。 * 管理合作伙伴销售渠道并与您的 CRM 集成。 * 衡量每一次参与，以 360 度全方位洞察您的合作伙伴关系。
Vibe.co
vibe.co
Vibe 允许任何营销人员、任何品牌、任何规模的人在 5 分钟内在电视上做广告。在 500 多个电视频道和流媒体应用程序上轻松投放电视广告活动。
MioDatos
miodatos.com
MioDatos 是一个营销自动化平台，专为满足您的所有营销需求而设计！您可以创建营销活动、精美的电子邮件、社交媒体帖子、登陆页面、推荐活动、营销文档等等！为季度、新产品发布、假期等创建营销活动。 MioDatos 还允许公司创建联合品牌营销活动，然后与渠道合作伙伴分享这些活动。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Builtfirst
builtfirst.com
builtfirst 是一个合作伙伴市场平台。任何公司都可以在几分钟内创建福利市场、集成市场、经销商市场或服务市场。我们正在构建最大的市场生态系统，每个 B2B 公司都可以通过它进入市场。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Magentrix
magentrix.com
PRM 平台中的最佳合作伙伴参与度和合作伙伴支持。使用 PX-first 合作伙伴门户软件与合作伙伴协作并增加渠道销售。
Partnered
partnered.com
Partnered 将您的销售团队与合作伙伴生态系统连接起来，以交换客户介绍。立即找到包含每笔交易备忘单的卖家。
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不仅仅是一个 PRM，它还是一个直观的合作伙伴成功平台，与您一起成长。我们易于使用的产品、实践经验丰富的专家团队和广泛的资源库可确保更牢固的合作伙伴关系和蓬勃发展的生态系统。
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一个数据驱动的合作伙伴收入发现平台。 PartnerTap 为合作伙伴、渠道和销售团队提供自动化客户映射、实时共享合作伙伴渠道、识别新的空白销售机会以及开始与合作伙伴共同销售所需的一切。企业客户使用 PartnerTap 获得整个生态系统的市场视图，并通过合作伙伴和经销商扩大收入。 PartnerTap 数据可以通过 100% 原生集成立即推回您的 CRM，无需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上获得 100% 5 星级评论。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生态系统业务管理平台。我们帮助合作伙伴和联盟团队以更高的获胜率和更低的销售成本从合作伙伴那里获得收入。如今，当信息分散或丢失在孤岛中时，您的合作伙伴经理每周要花费 20 多个小时搜索合作伙伴数据。 WorkSpan 通过自动化将这些时间缩短为几分钟，帮助合作伙伴经理将目标实现率提高 35%，并提供实时报告以获取由数据支持的见解。 WorkSpan 拥有不断增长的全球企业客户网络，包括 SAP、思科、微软、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Reveal
reveal.co
Reveal 的平台将您的 CRM 与合作伙伴公司安全地连接起来，提供重叠的客户洞察、热情的销售线索和联合营销机会，以推动收入增长。
Reditus
getreditus.com
无需预付费用即可提高您的 MRR。 适用于您的 B2B SaaS 的联盟计划平台，将您的联盟计划发展到新的高度。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作伙伴关系管理解决方案，通过端到端技术和综合服务为营销人员推动盈利增长。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 通过全球最强大的增长杠杆：您自己的合作伙伴生态系统，帮助您吸引、转化和发展有意义的客户关系。
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通过渠道营销自动化 一个平台可满足您所有分布式营销需求
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Relevize
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最大化您的渠道销售收入。 渠道销售对于持续增长至关重要。为您的合作伙伴自动化需求生成流程，以有效地生成潜在客户、渠道和收入。
Mindmatrix
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Mindmatrix 在单一平台上提供 PRM 软件、销售支持软件、营销自动化软件和渠道支持。