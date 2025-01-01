替代项 - iMocha

Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal是一个开发人员评估平台，支持多种编程语言和框架，提供自定义评估、内置IDE及详细报告，助力公司评估技术人才。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Metaview
metaview.ai
Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth是一个在线编码评估平台，提供题库和工具，支持招聘者快速评估技术人才的编码能力。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
CoderPad
coderpad.io
CoderPad是一个技术面试工具，支持实时编码和多种语言，方便候选人与招聘团队协作，评估程序员能力。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
Codility
codility.com
Codility是一个在线平台，用于评估候选人的编程技能，支持编码测试和视频面试，帮助企业做出更客观的招聘决策。
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla 是一款招聘评估平台，提供多种技能测试，帮助雇主识别和评估求职者的能力。
Karat
karat.com
Karat是一个技术招聘解决方案，通过高效的面试和数据分析，帮助组织提升技术招聘的质量和效率。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。
Searchie
searchie.io
Searchie 是一个灵活、易用的应用，帮助用户创建、组织和分享内容，如数字课程、会员网站和辅导等。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow是一个求职管理平台，提供多种免费工具，帮助用户优化简历、跟踪工作申请，并获取招聘信息。
Canditech
canditech.io
Canditech是一个在线评估平台，帮助HR通过工作模拟评估候选人的技术和软技能，确保招聘过程的客观性和准确性。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator是一个基于网络的数字评估平台，简化招聘流程，支持多种题型，提供实时反馈及自动结果计算，帮助招聘人员快速筛选候选人。
Mettl
mettl.com
METTL是一个在线评估平台，通过技术和软技能测试简化招聘流程，支持定制化评估和组织内部学习发展。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI 是一款基于人工智能的应用，实时生成定制化面试问题，帮助提高面试效率和效果，助力找到合适的候选人。
Queros
app.qureos.com
Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。
Filtered
filtered.ai
Filtered 是一款招聘应用，通过定制化的工作模拟考评自动化招聘流程，帮助公司高效筛选合格的技术人才。