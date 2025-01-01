替代项 - iMocha

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal是一个开发人员评估平台，支持多种编程语言和框架，提供自定义评估、内置IDE及详细报告，助力公司评估技术人才。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth是一个在线编码评估平台，提供题库和工具，支持招聘者快速评估技术人才的编码能力。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad是一个技术面试工具，支持实时编码和多种语言，方便候选人与招聘团队协作，评估程序员能力。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一个在线平台，用于评估候选人的编程技能，支持编码测试和视频面试，帮助企业做出更客观的招聘决策。

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla 是一款招聘评估平台，提供多种技能测试，帮助雇主识别和评估求职者的能力。

Karat

Karat

karat.com

Karat是一个技术招聘解决方案，通过高效的面试和数据分析，帮助组织提升技术招聘的质量和效率。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie 是一个灵活、易用的应用，帮助用户创建、组织和分享内容，如数字课程、会员网站和辅导等。

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow是一个求职管理平台，提供多种免费工具，帮助用户优化简历、跟踪工作申请，并获取招聘信息。

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech是一个在线评估平台，帮助HR通过工作模拟评估候选人的技术和软技能，确保招聘过程的客观性和准确性。

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator是一个基于网络的数字评估平台，简化招聘流程，支持多种题型，提供实时反馈及自动结果计算，帮助招聘人员快速筛选候选人。

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL是一个在线评估平台，通过技术和软技能测试简化招聘流程，支持定制化评估和组织内部学习发展。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI 是一款基于人工智能的应用，实时生成定制化面试问题，帮助提高面试效率和效果，助力找到合适的候选人。

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros是一个职位描述生成工具，帮助用户创建准确、专业的职位发布，以吸引合适的候选人并优化招聘流程。

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。

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Filtered 是一款招聘应用，通过定制化的工作模拟考评自动化招聘流程，帮助公司高效筛选合格的技术人才。

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