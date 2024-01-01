替代项 - illostrationAI
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免费的在线人工智能图像创建器。用它来创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Fotor
fotor.com
适合所有人的免费在线照片编辑器。只需点击几下，即可使用 Fotor 的照片编辑器免费编辑照片。它涵盖了所有在线照片编辑工具，因此您可以裁剪图像、调整图像大小、向照片添加文本、甚至制作照片拼贴以及轻松创建图形设计。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇迹工作室。 一款 AI 工具，可自动将 CG 角色制作成动画、灯光并将其合成为真人场景。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
AKOOL
content.akool.com
面向商业的个性化 AGI 内容平台 我们是小型企业和电子商务的一站式商店，可利用 AIGC 获取个性化的专业品质产品描述（文本、图像、语音和视频）。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Booth.ai
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
Craiyon
craiyon.com
AI 模型根据任何提示绘制图像！
Artsmart.ai
artsmart.ai
将想象力变成艺术。我们的人工智能图像生成器将想象力变为现实，在几秒钟内生成令人惊叹的艺术、插图和图像。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
安全、公平地创作人工智能生成的艺术 DeviantArt DreamUp™ 让您能够创作 AI 艺术，并知道创作者及其作品会受到公平对待。利用人工智能的力量创造任何你能想象到的图像！
Artblast AI
artblastai.com
用人工智能创造艺术。 与AI合作！使用您的想法、您的绘画和您自己的照片来创造独特的艺术。
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智能的力量，在几秒钟内创造出令人惊叹的原创艺术。 神奇的人工智能工具。创建无尽的原始图像、修改现有图像等等。
Artimator
artimator.io
免费的人工智能艺术生成器 我们的免费 AI 艺术生成器基于 Stable Diffusion 1.5、Stable Diffusion XL (SDXL) 和 Artimator 人工智能艺术品，将帮助您轻松地从文本描述或 AI 图像中创建令人惊叹和最美丽的艺术！您可以根据您的文字描述创造出无限的独特艺术。如果您不喜欢生成的人工智能艺术，您可以使用相同的文本描述再次生成以获得不同的结果或在提示中添加额外的说明。借助 Artimator AI 照片生成器，您可以设计不同风格的自拍照，并了解您最喜欢的卡通人物在现实生活中的样子。此外，我们的人工智能图像生成器可以轻松删除照片中不必要的物体，例如陌...
Imagine Me
imagineme.app
想象。类型。产生。用一行文字创造出令人惊叹的人工智能艺术作品。
Lucidpic
lucidpic.com
提供特定技能或主题的交互式学习体验的应用程序。 例如：算术、字母、写作、早期学习和特殊教育、太阳系、词汇、颜色、语言学习、标准化考试准备、地理、学校门户网站、宠物训练、天文学、手工艺。
Try it on AI
tryitonai.com
在 AI 的支持下，创建专业工作室品质的头像。 您的网络和社交媒体需要一张新的 LinkedIn 个人资料照片、表演头像甚至肖像吗？节省时间、金钱，并使用 Try it on AI 创建完美的 AI 头像。
RealFake
realfakephotos.com
利用人工智能将您的自拍照变成专业的头像。 真正的。与现实无异。 简单的。使用手机中的 10-20 张照片。 方便的。只需几分钟即可上传、选择和付款。
Geleza
geleza.app
您唯一需要的人工智能平台！ 厌倦了太多的人工智能平台？我们也是！在一处找到所有工具。利用人工智能彻底改变您的工作。加入我们，立即开始创新。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
Aihairstyles
aihairstyles.com
利用 AI 尝试不同的发型 - 后背发型、蓬蓬杜发型等等。男性和女性风格
Midgenai
midgenai.com
最好的免费人工智能图像生成器，具有最好的训练模型
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款人工智能驱动的图像生成工具，允许用户根据文本提示创建独特的图像。 ImgGen 的使命是让每个人都能轻松、快速、轻松地创建图像。 ImgGen 旨在为人们提供一个用户友好的网络界面，将他们的视觉创意变为现实。 ImgGen 使用 AI 技术生成看起来真实的图像。我们的模型经过数百万张图像的训练，以捕捉模式和视觉概念。 ImgGen 由印度经验丰富的软件工程师 Ramandeep Singh 于 2023 年创立。我一直热衷于使图像生成可用于日常创意应用。在看到 AI 图像模型的快速发展后，我决定围绕这些模型创建一个易于使用的 Web 界面。
VREE Labs
vree.ai
在 VREE Labs，我们的使命是通过我们的生成 3D 技术改变电子商务格局 - 通过开发由 AI 和技术支持的 3D 建模解决方案，将产品页面中的少量图像无缝转换为 AR/VR 商务的 3D 模型。深度学习方法使我们的合作伙伴和用户能够以更低的成本立即生成高保真 3D 模型，且无需技术投入。我们的方法可将成本和时间降低 99%，并最大限度地提高投资回报率。 我们的目标是： 1.节省您的时间和成本， 2.消除手动流程， 3. 为您省去后勤方面的麻烦， 4. 制作一个易于使用的 DIY 工具，而不是寻求第三方专业知识。
Tolio.se
tolio.se
TOLIO 是一款人工智能驱动的写作工具，可简化所有写作。立即探索内容创作的未来。 Tolio 重新定义了您创建内容的方式。借助我们的人工智能平台，您可以创建从引人入胜的营销文案到深入文章的一切内容。快速、简单、有效。