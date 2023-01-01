替代项 - iCloud Calendar
Google Calendar
workspace.google.com
Google 日历是 Google 开发的时间管理和日程安排服务。它于 2006 年 4 月 13 日发布测试版，并于 2009 年 7 月正式发布，在网络上以及作为 Android 和 iOS 平台的移动应用程序发布。 Google 日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间选项。还可以添加活动地点，并可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日（应用程序从 Google 联系人中检索出生日期并每年显示生日贺卡）和假期（显示特殊场合日期的特定国家/地区日历）。随着时间的推移，谷歌添加了利用机器学习的功能，包括“来自 Gmail 的事件”，其中...
TimeTree
timetreeapp.com
如果你把时间与那些与你有共同兴趣、和你一起出去玩的人联系起来，你将能够规划一个更加美好的未来。
Proton Calendar
proton.me
使用 ProtonMail 开发人员提供的加密开源日历来保护您的计划的私密性。
Calendly
calendly.com
使用 Calendly 超级简单的在线预约安排软件找到完美的会议时间，告别电话和电子邮件标签。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Outlook Calendar Business
microsoft.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 适用于 Microsoft 365 (Office 365) 订阅者的 Microsoft Outlook 日历。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。 Outlook 网页版可供 Office 365 和 Exc...
Zoho Calendar
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 6000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Calendar
calendar.com
日历利用机器学习的力量，为会议的召开时间、地点和方式提供智能建议。
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日历应用程序享受规划一天的乐趣 - 各种设计来查看您的日历和黑暗模式 - 700 个免费贴纸可供定制 - 当天的天气信息和智能简报
Cron Calendar
cron.com
Cron 是专业人士和团队的下一代日历。
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
权威的免费日历应用程序，Yahoo! Calendar！您可以轻松地对约会进行颜色编码，这样您就不会错过任何重要的约会。当您忙碌时，您可以使用便捷的印章功能轻松安排约会。
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一项用于规划日常任务（从常规活动到重要会议）的服务。
Koalendar
koalendar.com
消除来回的会议安排。 更快地安排您的约会，忘记来回的电子邮件。您的日程安排得满满的，您也能保持高效。
Kalender
termine.schule
我们为学校托管日历。 - 作为学校管理人员，您可以在浏览器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上编辑日历。 - 所有教师、学生和家长都可以在线查看日历或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上订阅。 - 如需概览，您可以查看年历并直接从浏览器打印出来。 - 您可以将日历嵌入学校主页上的定制设计中。我们推荐主页.schule
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日历应用程序，适合希望控制和灵活安排日程的个人和团队。
Calenday
calenday.co
共享日历一起计划
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日历，可帮助您找到时间做重要的事情。
Calendar Budget
calendarbudget.com
这款在线预算日历应用程序是您理想的、易于使用的家庭预算软件。 Android、iPhone 和浏览器。 30 天免费试用。
Fantasy Calendar
fantasy-calendar.com
构建适合您的世界的日历无论您是只是在这里用预设日历跟踪您的被遗忘国度战役的 GM，还是拥有 12 个卫星（如艾伯伦）和滑稽计时系统的幻想世界建造者，我们都有你覆盖了。
Calendar.online
calendar.online
在线日历，为团队和团体提供多种功能。 Calendar.online 是一款免费的在线日历，适用于团队和团体，无需登录即可通过访问链接轻松访问。
FlowSavvy
flowsavvy.app
简单模式下的时间限制。 不仅仅是一个待办事项列表。不仅仅是一本日历。 智能日历为您安排一天的时间。
InView
inviewapp.com
日历上的发票和账单。使用 InView 跟踪您的现金流。与 Xero、QuickBooks、Sage、FreeAgent、FreshBooks、Zoho Books、MYOB 集成。