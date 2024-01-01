Hyro 正在连接世界，一次可进行数千个由人工智能驱动的对话。作为排名第一的自适应通信公司，我们正在利用自然语言自动化和计算语言学将复杂的数据转化为简单的对话。美国各地的企业，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能够用简单、快速和可扩展的自适应对话体验来取代他们僵化的、基于意图的聊天机器人和 IVR 系统。我们的愿景是在任何对话环境中实现 24/7 自动化数字交互，以便公司能够轻松沟通、转化更多并在此过程中收集可操作的客户见解。

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