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使用 WebCatalog 上“Huntr”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

在一个应用程序中浏览热门求职网站并一键保存职位。在 Huntr 板上保存并跟踪您的所有工作。跨阶段转移工作并了解每个机会的情况。跟踪重要日期，例如面试、截止日期和时间敏感的任务。添加与求职相关的任务和注释。在地图上可视化您的工作。 用于求职的浏览器： Huntr 允许您选择您最喜欢的求职网站，并通过一次搜索在一个应用程序中浏览所有这些网站。找到您喜欢的职位发布，只需轻轻一点即可将其保存到您的 Huntr 板上。 强大的工作跟踪工具： 跟踪您需要了解的有关工作机会的所有信息。添加任务、注释和重要事件，例如面试、截止日期和录取通知书。保存发布 URL、职位名称、工资、地点、公司等。

网站： huntr.co

免责声明：WebCatalog 与“Huntr”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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