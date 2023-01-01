在一个应用程序中浏览热门求职网站并一键保存职位。在 Huntr 板上保存并跟踪您的所有工作。跨阶段转移工作并了解每个机会的情况。跟踪重要日期，例如面试、截止日期和时间敏感的任务。添加与求职相关的任务和注释。在地图上可视化您的工作。 用于求职的浏览器： Huntr 允许您选择您最喜欢的求职网站，并通过一次搜索在一个应用程序中浏览所有这些网站。找到您喜欢的职位发布，只需轻轻一点即可将其保存到您的 Huntr 板上。 强大的工作跟踪工具： 跟踪您需要了解的有关工作机会的所有信息。添加任务、注释和重要事件，例如面试、截止日期和录取通知书。保存发布 URL、职位名称、工资、地点、公司等。

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