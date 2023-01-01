替代项 - Hubspot
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
DashThis
dashthis.com
自动化营销报告的简单方法！在几秒钟内获得精美的自动化营销、分析、SEM 和 SEO 报告。开始免费试用看看！
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者跟踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是创建和运行 Facebook 广告和 Instagram 广告的最简单方法。我们专门为那些难以找到时间或技能进行数字营销的中小企业打造了它，Otterfish 让您团队中的任何人都可以轻松运行高性能广告！该软件提供广告创建、发布、受众测试、效果跟踪等功能。提供免费计划，立即尝试。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。注册 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何帮助您的企业扩展其营销策略。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
Figpii
figpii.com
更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一个综合分析平台，旨在帮助企业充分利用数字营销投资。我们的平台使任何规模的企业都可以在一个易于遵循的仪表板中查看所有社交、搜索、付费和网络性能见解，而无需离开平台。借助 Digivizer，营销人员可以快速做出基于数据的决策，决定将资金和精力放在哪里。 Digivizer 提供免费计划和各种其他付费计划，包括针对影响者报告、机构和跨学科团队的更高级功能，可以选择适合各种形状和规模的所有企业。您可以在下面的定价部分比较这些计划和包含的内容。为什么选择数字化仪？我们的平台所提供的产品的承受能力处于市场领先地位。通过集成几乎所有主要的社交媒体、广告管理器和网络工具，您可以获得 ...
Setupad
setupad.com
Setupad 是增加广告收入的最佳网站盈利平台之一。卓越的客户支持和顶级 SSP。通过我们将您的流量货币化。报名！
LiveVox
livevox.com
关于 LiveVox LiveVox（纳斯达克股票代码：LVOX）是一个经过验证的云 CCaaS 平台，可帮助企业领导者重新定义客户参与度并转变其联络中心的绩效。决策者使用 LiveVox 来改善客户体验、提高座席工作效率、为经理提供支持并增强他们的系统编排能力。提供改变游戏规则的结果所需的一切都可以无缝集成和配置，以最大限度地提高您的成功：全渠道通信、人工智能、联络中心 CRM 和员工敬业度管理工具。 20 多年来，各种规模和行业的客户都信赖 LiveVox 的可扩展且可靠的云平台，每年能够为数十亿次全渠道交互提供支持。 LiveVox 总部位于旧金山，在哥伦比亚麦德林和印度班加罗尔设有国际...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互...
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。