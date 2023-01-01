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Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！

网站： holded.com

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