替代项 - HiTV
Netflix
netflix.com
在线观看 Netflix 电影和电视节目或直接流式传输到您的智能电视、游戏机、PC、Mac、手机、平板电脑等。
Loklok
loklok.com
Loklok是一站式视频流媒体平台，让您观看世界各地的电视剧、电影、动漫！独家电影种类丰富，多语言字幕任你选择，超高清4k画质，每日热门新片发布！-乐洛克
Disney+
disneyplus.com
随时了解 Disney+ 的最新动态：迪士尼、皮克斯、漫威、星球大战和国家地理电影和节目的终极流媒体目的地。
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - 观看您最喜欢的高清电视节目、电影、儿童、音乐视频 - 印地语、泰米尔语、孟加拉语、卡纳达语、马拉地语、Bhojpuri with Colors、Sony、Zee、MTV、Disney。
Amazon Prime Video
primevideo.com
享受独家亚马逊原创作品以及热门电影和电视节目。随时随地观看。开始你的免费试用。
MX Player
mxplayer.in
MX Player 是印度最好的 OTT 平台之一，是一项免费的视频流服务，您可以在笔记本电脑、电视、手机和其他智能设备上享受。
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar 是印度最大的优质流媒体平台，拥有 17 种语言的超过 100,000 小时的电视剧和电影，并覆盖全球每一项重大体育赛事。
HBO Max
hbomax.com
向 HBO Max 打个招呼，这是一个流媒体平台，将所有 HBO 内容与更多您喜爱的电影和电视剧以及新的 Max Originals 捆绑在一起。
Hulu
hulu.com
在线观看电视节目和电影。在您喜爱的设备上播放《南方公园》、《帝国》、《周六夜现场》、《摩登家庭》的电视剧集和热门电影。立即开始免费试用。随时取消。
Showmax
showmax.com
Showmax 是一项在线订阅视频点播服务，于 2015 年 8 月 19 日在南非推出。Showmax 采用本地化策略来与老牌视频点播竞争对手展开竞争，重点关注本地内容以及与移动电信公司的合作伙伴关系。
Peacock TV
peacocktv.com
使用 Peacock 在线观看电视节目和电影。流媒体播放标志性节目和电影、独家 Peacock 原创作品、现场新闻和体育赛事等。
Rakuten Viki
viki.com
免费在线观看亚洲电视节目和电影！韩国电视剧、中国电视剧、台湾电视剧、日本电视剧、Soompi 的 Kpop 和 Kdrama 新闻和活动以及原创作品 - 配有英语和其他语言字幕。
Tubi
tubitv.com
在任何设备上在线观看高清免费电影和电视节目。 Tubi - 免费流媒体电影和电视。
iQIYI
iq.com
爱奇艺（爱奇艺，爱奇艺）是全球领先的影视流媒体网站，提供包括各种电视剧、电影、节目、动漫等优质内容的OTT服务。我们优质的内容和服务让您随时随地随心所欲地观看。
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ 是一项由 Apple Inc. 拥有和运营的美国订阅流媒体服务。于 2019 年 11 月 1 日推出，提供一系列名为 Apple Originals 的原创电影和电视连续剧。
Max
max.com
Max 是 HBO、热门剧集、电影、真人秀等节目的观看者。 一切都在这里。标志性剧集、获奖电影、新鲜原创作品和家庭最爱，以哈利·波特、DC 宇宙和 HBO 的世界为特色。探索适合各种心情的最佳娱乐活动。隆重介绍 Max——值得一看的人物。
FPT Play
fptplay.vn
随时随地24小时观看无限量专题片、持续更新的新电影和在线电视剧、VTV、体育节目。
Hulu Japan
hulu.jp
Hulu 无限制观看热门电视剧、电影、动漫等 | Hulu是一项在线视频分发服务，可让您欣赏超过10万部电影、电视剧、动漫和综艺节目。您可以在连接到互联网的智能手机、平板电脑、电视、电脑等上观看。