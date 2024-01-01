替代项 - Highperformr.ai

SocialFlow

socialflow.com

SocialFlow 是一个面向领先品牌和出版商的社交媒体优化平台。该公司使用 Twitter firehose、源自其专有链接代理的点击数据以及专有算法来优化社交网络上的消息传递。该公司认为，了解和利用参与度的关键指标（例如每条推文的点击次数和每个关注者的点击次数）对于增加大量活跃的社交媒体粉丝至关重要。他们对奥萨马·本·拉登之死的新闻通过 Twitter 传播的方式进行了分析和数据可视化，得到了国际新闻报道，并引发了人们对 Twitter 在新闻业中的作用的质疑。SocialFlow 与 Betaworks（一家总部位于纽约的初创工作室）有关联，促进互联网上实时信息流动的孵化器和风险投资公...