替代项 - HelloLeads

Expandi

expandi.io

Expandi 是一款 LinkedIn 自动化工具，可让您使用全渠道方法最安全地联系潜在客户。借助 Expandi，您无需成为 LinkedIn 专家即可获得结果并增强您的 LinkedIn 外展活动。通过 LinkedIn 或通过智能、自动化序列发送电子邮件联系您的潜在客户。 15 分钟内启动您的第一个营销活动，24 小时内即可看到结果。我们的使命是成为为您的企业进行全渠道推广的最安全、最明智的方式。具有市场领先的功能，例如： • 智能营销活动构建器：支持潜在客户并关注其公司页面等操作。 • LinkedIn 活动功能包括邀请您的网络加入您的活动或向参加过您主办的活动的任何人发送消息。 •...