替代项 - Hearsay Systems

X Pro

pro.x.com

X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% 的...