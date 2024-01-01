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Happay 是一款首创的企业差旅、费用和支付管理一体式集成解决方案。 Happay 在全球拥有超过 7000 多个跨行业客户，能够精准解决复杂的金融用例。我们通过开箱即用的功能使旅行、费用和付款的整个旅程变得幸福。旅行 1. 与领先的 TMC 无缝集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 2. 应用内预订体验，选择座位、食物选项以及确认机票，一切都在 Happypay 内。 3.人工智能帮助展示和选择最低票价选项，节省数千美元。 4.“票价冻结”有助于锁定机票，避免因审批延误而导致票价激增。 5. 易于设置政策，并在预订过程中自动 100% 遵守政策。 6. 透明的一键式费用审批流程 1. 从支出来源（电子邮件、出租车、短信、信用卡账单）自动捕获费用 2. 独特的 OCR 智能扫描功能，自动扫描并输入费用报告，无需任何操作手动干预 3. 自动政策检查和违规通报 4. 轻松设置复杂业务用例的审批工作流程和偏差 5. 端到端 GST 数据收集、报告和对账所有企业付款问题。受到各种规模客户的喜爱，我们带来了一张统一卡，适用于所有员工费用数字支出，具有实时对账和透明的费用管理数字小额现金分配和管理我们将所有这些令人惊叹的功能与我们强大的分析功能相结合。只需单击一下即可获取有关您的旅行预订、计划内和计划外的旅行、政策违规行为、最高支出者等的实时深入数据。 Happypay 受到 7000 多家客户（包括优质品牌和市场领导者）的信赖，是综合旅行、费用和支付解决方案的正确选择。要预订演示，请访问 https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
目录:
Business
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