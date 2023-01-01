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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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Handdy.com：基于云的会计解决方案，旨在帮助小型企业管理费用、创建估算和生成发票。

网站： handdy-profile.appspot.com

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