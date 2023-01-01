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Hak5 — 面向红队、渗透测试人员、网络安全学生和 IT 专业人士的行业领先的黑客工具和屡获殊荣的黑客表演。 WiFi Pineapple、USB Rubber Ducky 等产品的创造者。包容性信息安全社区的所在地。成立于2005年。

网站： hak5.org

免责声明：WebCatalog 与“Hak5”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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