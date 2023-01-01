每天都有新鲜的黑客。 Hackaday 每天都会提供来自互联网的新鲜黑客。我们有趣的帖子是工程师和工程爱好者娱乐的黄金标准。 我们正在收回公众心目中已经变质的“黑客”一词。黑客攻击是一种艺术形式，它以非最初意图的方式使用某些东西。这种高度创造性的活动可以是高度技术性的，也可以是简单聪明的，或者两者兼而有之。黑客们享受着建造它而不是购买它、修理它而不是丢弃它、以及每次他们能偷走几分钟的时间时就翻遍垃圾箱寻找新项目的荣耀。 我们的首页混合了来自社区的黑客以及我们自己的原创内容。我们努力促进思想和信息的自由和开放的交流。我们教育那些刚刚学习 Hack 艺术的人，并为经验丰富的老手提供灵感。不要害羞；如果您想展示您的项目，或者发现了其他人值得分享的很酷的东西，请向我们发送链接！

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