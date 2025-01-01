替代项 - Guidde

Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一款视频托管和分享平台，支持高清视频，提供实时流媒体、视频编辑和分析工具，适合内容创作者和企业使用。
VEED
veed.io
VEED是一款视频编辑工具，提供自动字幕、内容检测和易于使用的界面，支持团队实时协作和AI功能，简化视频制作过程。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm是一个在线平台，支持高质量的音频和视频录制，适用于播客、YouTuber和在线教育者，提供快速编辑和远程协作。
Loom
loom.com
Loom是一个视频通信平台，支持屏幕录制、分享和互动，帮助团队实现异步工作与协作。
Descript
descript.com
Descript是一款易于使用的视频编辑软件，利用AI技术简化音频和视频的编辑，适合播客和社交媒体内容创作者。
Screenapp
screenapp.io
ScreenApp是一款在线屏幕录制工具，支持录制屏幕、转录视频、生成摘要和会议记录，以提升团队协作和生产力。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle是一款AI驱动的音视频创作平台，帮助播客用户轻松录制、编辑和分发高质量的播客。
Scribe
scribehow.com
Scribe是一款AI工具，可以将任何过程转换为逐步的可视化指南，帮助用户快速创建和分享操作文档。
Zight
zight.com
Zight是一款多功能工具，可用于屏幕录制、创建GIF和注释截图，方便高效地创建和共享视觉内容。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Droplr
droplr.com
Droplr是一款屏幕截图和录屏工具，可以快速捕获并注释内容，自动保存到云端并生成可共享链接。
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero是一款强大的免费应用，可以截屏、分享并注释图像、PDF及网站，支持多平台与实时协作。
Screencastify
screencastify.com
Screencastify 是一个 Chrome 扩展，用于快速录制、编辑和分享屏幕视频，非常适合教程和业务沟通。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa是一个多媒体托管平台，支持视频、图片和音频文件的管理与共享，适用于企业和教育者。
Tango
tango.us
Tango 是一个数字化采纳平台，便于快速创建软件培训指引和工具提示，帮助员工在应用程序中获得实时指导。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal是一款易用的视频录制和编辑工具，支持屏幕录制、视频编辑和云端存储，适合教育和内容创建。
Wistia
wistia.com
Wistia是一个视频营销平台，帮助团队创建、托管、营销和分析视频与网络研讨会，为企业提供全面的视频解决方案。
Canvid
canvid.com
CANVID 是一款 AI 驱动的屏幕录制应用，支持录制电脑屏幕和窗口，具备音频增强和自动字幕生成功能。
VideoSends
videosends.com
VideoSends 允许用户录制特定标签、应用程序或整个屏幕，支持自定义品牌、缩略图、嵌入选项等功能。用户可选择旁白或开启摄像头。
Claap
claap.io
Claap是一个多合一视频工作空间，提供屏幕录制、会议录制和视频管理功能，帮助团队快速获取反馈和改进协作。
Screendesk
screendesk.io
Screendesk 应用允许用户请求屏幕录制或开始实时屏幕共享，无需下载或安装。支持与 Intercom、Zendesk 和 HelpScout 集成。
Berrycast
berrycast.com
Berrycast是一款屏幕录制应用，允许用户捕获并共享屏幕内容，适用于创建教程和演示。
Consensus
goconsensus.com
Consensus是一款自动化演示平台，帮助销售团队更高效地进行演示，缩短销售周期，并提高销售成功率。
Vidcast
vidcast.io
Vidcast是一款异步视频消息平台，帮助用户录制、共享视频以增强远程协作和沟通。
wrap
wrap.so
Wrap是一款强大的工具，帮助品牌轻松设计和编辑社交媒体、产品开发和演示等场合的图片。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Piktostory
piktochart.com
Piktostory 是一个视频编辑应用，帮助用户将长视频切割成短片，以便于分享和提升观众参与度。
Weet
weet.co
Weet 是一个基于人工智能的视频教程创作工具，旨在快速生成专业质量的视频，用户可以便捷地录制和编辑，支持与Slack和Microsoft Teams集成。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard是一个视频销售和营销解决方案，帮助企业创建、分享和跟踪个性化视频，促进客户关系并加快销售周期。
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare是一个多功能视觉沟通平台，支持屏幕录制、截图和GIF分享，方便文件共享和在线预览多种文件格式。