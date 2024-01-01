替代项 - Grip Events
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是一款面向贸易展览管理者、参展商和活动团队的贸易展览规划、项目管理和协作工具。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出谁有空工作，通过短信联系您的员工，通过打卡跟踪时间，并与薪资服务集成。
Eventeny
eventeny.com
您有一个事件管理系统！在一个方便的地方轻松管理现场活动、混合活动和在线活动中的所有事项！
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是进行论文征集、日程安排和演讲者管理的智能方式。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款简单易用的日程安排软件，专为零工经济中的活动专业人士量身定制。由于员工必须“邀请”并“接受”每项工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我们的软件允许您创建活动，我们会邀请您的员工，同时监控他们的反应。 Quickstaff Pro 还允许您创建轮班和自定义角色。您可以将重复作业保存为模板，并直接在应用程序中添加注释、说明和附件。我们的仪表板和日历为您提供即将发生的事件的快照，并为每个事件提供红色/黄色/绿色指示器，让您一目了然地知道自己所处的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天无风险试用，可随时取消。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是领先的基于云的活动管理软件，可帮助品牌简化和集中活动策划和营销的所有核心流程。财富 500 强公司和高增长初创公司将我们用作全公司范围的活动跟踪系统来管理赞助、贸易展览、会议、内部活动等。该软件是根据多年的活动营销领域经验而构建的。迄今为止，我们的团队已共同策划和管理了 2,000 多场各种类型和规模的活动。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 网站上组织无限量的活动，并以您所在的国家/地区和货币免费出售无限量的付费门票。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 让每个人都能更轻松地组织非凡的活动。我们的活动软件拥有您规划真正难忘的活动所需的一切工具 - 一切都在一个方便的地方！我们的平台可让您发现世界上最好的活动供应商和场地。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基于网络的软件，专为各种规模的活动经理、供应商和设计师而设计。
Event Logic
eventlogic.se
在日益数字化的世界中，我们相信挑战和改变人们寻找、计划和举办会议、活动和大会的方式。为此，我们确保了解活动策划者及其组织在努力创建人与人之间成功会议的过程中面临的最困难的挑战。这催生了 Event Logic，这是一个帮助活动策划者规划、寻找和比较供应商以获得最佳价格和预订结果的平台。
Reposite
reposite.io
Reposite 是行业领先的规划工具，可促进供应商发现并简化团队规划人员的协调。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 财富 500 强企业信赖的领先在线票务和活动管理平台。轻松管理大大小小的活动，让您的品牌成为焦点。强大的功能包括电子邮件邀请、在线注册和回复、自定义数据收集、宾客名单管理、菜单首选项、子活动管理、活动隐私/排他性、拖放座位表、签到等等。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 为活动场地、餐饮公司和活动专业人士提供功能强大的在线活动策划和管理软件。活动策划 – 不必担心 Word 文档、电子邮件以及在不同地方查找信息。 MICE 通过完美概述您的所有活动信息、计划和文件，让您充满信心。预订小部件 – 通过您网站上的预订小部件，您可以 24/7 处理活动请求，客户可以整理她正在寻找的活动。一旦它进入您的收件箱，您的（数字）提案只需几分钟即可准备就绪。发票 – MICE 允许您只需点击几下即可发送活动发票，按照您想要的方式查看，并使发票变得轻而易举。它专为活动和酒店业而构建，原生支持每种产品的多种增值税率。消息 – MICE 会跟踪您与客...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 现已更名为 Map D——最简单的销售和举办下一场活动的解决方案。使用 Map D 让展位销售变得轻而易举，并将复杂的活动物流从您的待办事项列表中剔除。在可用的最简单的解决方案中管理和执行任何类型的活动所需的所有活动规划功能。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直观的技术，让您可以轻松管理您的活动，同时为您的与会者提供更好、更有吸引力的体验。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时提供您实现价值最大化所需的数据和见解。以交互为核心，Evenium 使您能够创建动态的交互式学习环境，让参与者能够与内容、演讲者以及彼此进行实时互动。票务和注册 确保每个人（包括您自己）都能享受无缝的注册流程： • 在一个地方管理注册、票务和付款。 • 使用我们易于使用的网站构建器创建自定义活动网站。 • 演讲者和与会者均可轻松在线注册。 • 自动提醒、后续电子邮件和详细分析。活动管理 专注于为您的参与者提供引人入胜的体验，而我们则负责后勤工作：...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer（以前称为 InitLive）为计划和活动提供一体化的员工和志愿者管理解决方案。 Bloomerang Volunteer 的解决方案通过网络和移动应用程序简化了员工和志愿者的招募、日程安排、管理和通信。非常适合管理任何规模的员工和志愿者团队的组织、非营利组织和活动制作人。 Bloomerang Volunteer 是唯一可以支持活动人员管理和日常志愿者项目管理的平台。通过使用 Bloomerang Volunteer 实现运营自动化和改善运营，我们的客户可以扩大他们的计划和活动，扩展能力，同时减少管理时间，并依靠先进的数据报告来衡量他们的成功。 Blo...
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 开始免费试用！无需信用卡。 Perfect Venue 通过提供易于使用且价格实惠的系统来简化活动销售流程，为独立餐厅、酒店集团和所有类型的场所提供帮助。 Perfect Venue 使我们的客户能够在一处无缝收集潜在客户、发送提案、管理可用性、生成 BEO 和接受付款。
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai 是唯一一个建立社区并促进网络交流的活动平台！游戏化您的活动、人工智能连接、与与会者或员工聊天。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
Groupize
groupize.com
Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和登记，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款专为当今的活动策划者和组织者打造的一体化活动管理软件。无论您是小型志愿者团体还是专注于活动的大型组织，借助 ClearEvent，您都可以立即开始销售门票、接受付款并创建丰富的可定制注册表单。我们的移动活动应用程序可提供卓越的与会者体验，而我们的智能预算工具可让您的财务状况得到控制。通过有针对性的通信工具、轻松的日程表构建和发布以及强大的作业管理功能，最大限度地发挥您的活动潜力。享受自定义品牌的简单性、集中式联系人数据库的便利性以及顶级安全性和可访问性的保证。借助 ClearEvent，您的活动的各个方面都会得到简化、安全并为成功做好准备，并得到一流的客户支持的支持...
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是为研究人员和活动组织者提供的会议管理解决方案。借助 Fourwaves，您可以轻松管理从虚拟海报会议到全球会议的任何科学活动。一些功能包括： - 活动网站构建器 - 注册和支付工具 - 摘要管理 - 同行评审工具 - 混合/虚拟 Web 应用程序 - 虚拟海报会议 - 直观的组织者面板 为任何活动提供一体化解决方案，快速快捷以及 Fourwaves 全程的专业客户支持。
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 营销 SaaS 平台，使公司能够通过以下方式展示其品牌并吸引受众： - 面对面、在线和混合活动； - 专门网站上始终在线的在线社区； - 集中、高度安全的数据，按客户严格分区。 - 专用于您的活动或社区的本机移动应用程序。自 2015 年以来，inwink 一直是活动管理技术的先驱，如今已成为全面的 360° BtoB 营销解决方案，已被 180 多家企业、企业和组织采用。 inwink平台因其功能强大、灵活性、可扩展性和安全性而受到广泛认可。更多信息请访问 www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 简化了现场、混合和虚拟活动的制作，并通过一个旨在捕捉人、想法和知识的化学反应的单一、灵活的平台最大限度地发挥在线学习的价值。该公司的软件产品受到全球 900 多家内容驱动型组织的信赖，能够为他们的活动和教育计划创造收入、提高客户保留率并降低运营成本。欲了解更多信息，请访问 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一体化活动管理系统，用于在单一平台上创建、组织和运行所有活动。无论您的活动是现场活动、虚拟活动还是混合活动，Eventene 都能提供最现代、灵活且可扩展的解决方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings 是一个简单、易于使用的活动票务解决方案，适用于所有类型和规模的活动。注册、直播您的第一个活动并在线售票。