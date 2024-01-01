替代项 - Grata
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Reply.io
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Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Seamless.AI
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排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
Closely
closelyhq.com
最佳 LinkedIn 自动化工具：✔️构建个性化营销活动✔️管理销售渠道✔️跟踪生产力✔️与 CRM 工具本地集成。 ⭐50 个免费积分。
Swordfish.ai
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Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富...
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热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Metadata
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元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
CUFinder
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CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
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Customers.ai
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Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
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Success.ai 使用 AI 帮助您向经过验证的潜在客户发送无限量的电子邮件，从而增强您的外展能力。我们确定正确的潜在客户目标、个性化您的电子邮件并跟踪您的营销活动结果，以便您实现不可阻挡的增长。
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反向联系是一种反向电子邮件查找工具，旨在优化您的数据丰富过程。只需使用电子邮件地址，我们的工具就可以找到与该联系人关联的 LinkedIn 个人资料，并只需单击几下即可生成员工/公司相关信息的列表。反向联系提供独特的搜索、CVS 上传，甚至 API，适用于各种公司和勘探方法。简而言之，生成、限定、激活和繁荣关闭交易检查伙伴。
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