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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Grainery 是模拟摄影师分享、学习和协作的地方。我们希望一切都感觉熟悉，但有一些电影特定的功能可以帮助您充分利用该平台。让我们快速带您参观并让您开始运行。

网站： grainery.app

免责声明：WebCatalog 与 Grainery 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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